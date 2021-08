Börsenplätze Splunk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

129,86 EUR -1,44% (26.08.2021, 15:52)



NASDAQ Aktienkurs Splunk-Aktie:

153,56 USD -0,94% (26.08.2021, 15:58)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



NASDAQ-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (26.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elastic (ISIN: NL0013056914, WKN: A2N5RS) und Splunk würden Unternehmen helfen, aus der Masse an Daten, die ihre Webseiten oder Programme generieren würden, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Damit seien beide Firmen im attraktiven Markt rund um Log-Analytics und App-Performance-Management tätig - und das lohne sich für die US-Konzerne, wie ihre jüngsten Quartalszahlen zeigen würden.Elastic habe im vergangenen Quartal einen Umsatzzuwachs von 50 Prozent auf 193 Millionen Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Analysten von 174 Millionen Dollar klar übertroffen. Auch Splunk überzeuge mit kräftigem Wachstum: Der Erlös sei im Q2 um 23 Prozent auf 606 Millionen Dollar geklettert - Analysten hätten nur mit 563 Millionen Dollar gerechnet.Auch mit den Aussichten für das laufende Geschäftsjahr könnten die beiden Big-Data-Konzerne überzeugen. Elastic habe seine Umsatzprognose auf 808 bis 814 Millionen Dollar angehoben, die Analysten hätten 789 Millionen Dollar erwartet. Splunk rechne für das laufende Geschäftsjahr nun mit Erlöse in Höhe von 2,53 bis 2,60 Milliarden Dollar, die Analysten hätten 2,54 Milliarden Dollar erwartet.Elastic wurde vorher von "Der Aktionär" mit Blick auf die Quartalszahlen erneut zum Kauf empfohlen. Hervorragende Marktaussichten, eine Cloud-Plattform, die rund doppelt so schnell wächst wie die alten Elasticsearch-Lizenzen, und ein Umsatzzuwachs von 42 Prozent im schwachen Corona-Jahr: Dies waren ein paar Gründe, weshalb DER AKTIONÄR annahm, dass die die Schätzungen der Analysten zu niedrig waren. So sei beispielsweise für das laufende Jahr nur ein Wachstum von 29 Prozent erwartet worden - Elastic traue sich mit der neuen Prognose jedoch nun bis zu 34 Prozent zu.Da bei Splunk die Cloud sehr gut läuft, aber andere Segmente nach der Umstellung hin zu einem Abo-Modell noch immer unter Druck bleiben, ist die Aktie aktuell keine Empfehlung, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link