Beim Vergleich zwischen chinesischen und hiesigen Kalenderjahren habe sich die Sutor Bank auf den DAX und den MSCI World-Index fokussiert. Der Betrachtungszeitraum beginne 1971, umfasse also 48 Jahre, gleich bedeutend mit vier Zeitkreisen à zwölf Jahre nach chinesischer Kalendereinteilung. Das Ergebnis: In den 48 untersuchten Jahren schneide der DAX nach chinesischem Kalender 25 Mal besser ab als der DAX nach hiesigem Kalenderjahr, demgegenüber sei der DAX nach hiesigem Kalenderjahr 23 Mal besser als nach chinesischem Kalenderjahr. Beim MSCI World falle das Ergebnis zugunsten der chinesischen Zeiteinteilung noch etwas besser aus: Demnach liege der MSCI World in den 48 Jahren 26 Mal besser nach chinesischem Kalenderjahr und nur 22 Mal nach hiesigem Kalenderjahr. Beispiel 2018: Während der DAX nach hiesigem Kalenderjahr -18,3 Prozent eingebracht habe, läge man nach chinesischem Kalenderjahr (16.2.2018 bis 4.2.2019) bei nur -9,5 Prozent. Beim MSCI World (in US-Dollar) liege das hiesige Kalenderjahr bei -10,4 Prozent, das chinesische Kalenderjahr bei nur -4,4 Prozent.



"Die Untersuchung zeigt: Manchmal ist es nur eine kleine zeitliche Verschiebung, die ein kurzfristiges Performance-Ergebnis zum Teil sehr deutlich verändern kann", sage Dirk Wittich, Vermögensberater bei der Sutor Bank. "Für manchen Anleger mag in der Vergangenheit beim Anblick des Depots eine Zeiteinteilung nach chinesischem Kalenderjahr beruhigender gewesen sein. Doch langfristig hat Schönrechnerei keinen Sinn: Auf lange Sicht gleichen sich die Ergebnisse wieder stärker an", erkläre Wittich. Bei 20 Jahren habe der DAX nach chinesischer Kalendereinteilung (15.2.1999 bis 4.2.2019) eine Rendite von 4,2 Prozent pro Jahr gegenüber 3,8 Prozent pro Jahr nach hiesigem Kalender erzielt.



In China würden die einzelnen Tierkreiszeichen durchaus eine wichtige Rolle für Anleger spielen. Aufgrund der den Tieren zugeschriebenen Attribute werde gerne über die Entwicklung der Aktienmärkte im jeweiligen Jahr spekuliert. Das Brokerhaus CLSA in Hongkong, das alljährlich in seinem "Feng Shui Index" einen Börsenausblick unter Berücksichtigung des Tierkreiszeichens veröffentliche, stelle für das aktuelle Jahr des Schweins, das am 4. Februar begonnen habe, einige Turbulenzen in Aussicht - jedoch mit positivem Ausgang. Mit dem Element Feuer assoziierte Bereiche wie Internet, Technologie und Telekommunikation könnten nach Meinung von CLSA-Analysten demnach besonders gut performen. Für DAX-Anleger sei das Jahr des Schweins bislang positiv verlaufen - rund 1.000 Punkte habe der DAX seit 4. Februar hinzugewonnen, auch der Hongkonger Hang Seng-Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) liege im Plus.



Die Sutor Bank habe sich in ihrer Auswertung zusätzlich angeschaut, ob es tatsächlich Auffälligkeiten bei Betrachtung der einzelnen Tierkreiszeichen und der entsprechenden Aktienperformance des DAX gebe. Demnach liege mit Blick auf den DAX gemäß chinesischem Kalenderjahr das Tierkreiszeichen Hahn als einziges in allen vier seit 1971 betrachteten Jahren stets im Plus. Interessanterweise liege kein Tierkreiszeichen seit 1971 alle vier Mal im Minus. Das aktuelle Jahr des Schweins habe in drei von vier Jahren positiv geendet, wobei das schlechteste Jahr mit -1,6 Prozent nur leicht im Minus gelegen habe. Das beste Jahr im Tierkreiszeichen Schwein habe mit 43,8 Prozent im Plus geendet. Um die Hypothese der stets positiven Hahn-Jahre zu überprüfen, gelte es noch bis zum Jahr 2029 Geduld zu haben.



"Die Betrachtung von veränderten Jahreszeiträumen oder auch das mögliche Herausfiltern besonderer "Glücksjahre" belegen nur, dass der Aktienmarkt stets von Zufälligkeiten und zielgerichteten Interpretationen geprägt ist", erkläre Dirk Wittich. "Für Anleger gilt, sich freizumachen von derlei Schönfärberei und auf das entscheidende Börsengesetz zu vertrauen: Langfristig führt ein möglichst breit gestreutes Portfolio aus Aktien und Anleihen stets zu einer stabilen Rendite, auch über zwischenzeitliche Einbrüche hinweg." (Ausgabe vom 09.05.2019) (10.05.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - 2018 war das schlechteste Aktienjahr seit der Finanzkrise im Jahr 2008: -18,26 Prozent beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), -11,06 Prozent beim MSCI World, so die Analysten der Sutor Bank.Dieser Umstand dürfte viele Anleger verunsichert und womöglich dazu veranlasst haben, sich von Anteilen zu trennen. Die langfristigen Zahlen sprächen dagegen eine ganz andere Sprache: Auf Sicht von zehn Jahren habe der DAX beispielsweise eine Performance von 8,2 Prozent pro Jahr erzielt, auf Sicht von 20 Jahren seien es - trotz zwischenzeitlicher Finanzkrise - rund 3,8 Prozent pro Jahr.Die Hamburger Sutor Bank sei der hypothetischen Frage nachgegangen, ob möglicherweise eine Anpassung der Jahresbetrachtung zu erfreulicheren Ergebnissen für Anleger führen könnte - und damit aus börsenpsychologischer Sicht allzu große Nervosität und Handlungsdruck vermeiden könnte. Dazu hat die Sutor Bank als Exempel das zeitlich versetzte chinesische Jahr gewählt, das stets entweder im Januar oder Februar unserer Kalendereinteilung beginnt und im Januar oder Februar wiederum endet, so die Analysten der Sutor Bank. Jedes Jahr stehe im Zeichen eines Tieres - insgesamt zwölf Tierkreiszeichen gebe es, die somit alle zwölf Jahre in gleicher Abfolge wiederkehren würden.