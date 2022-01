Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

119,98 EUR +4,97% (05.01.2022, 12:29)



Japan Exchange-Aktienkurs Sony-Aktie:

15.520,00 JPY +3,67% (05.01.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Sony-Aktie:

128,81 USD +1,44% (04.01.2022, 20:45)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Japan Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (05.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Sony habe auf der Technik-Messe CES in Las Vegas einen zweiten Elektroauto-Prototypen vorgestellt und angekündigt, im Frühjahr eine Mobilitäts-Tochterfirma zu gründen. Die Tochter mit dem Namen Sony Mobility solle weitere Ideen für Konzeptfahrzeuge entwickeln und für ihre Umsetzung sorgen.Sony mache damit definitiv Ernst mit dem Einstieg ins Autogeschäft: Eine kommerzielle Markteinführung des eigenen Autos werde geprüft, habe Konzernchef Kenichiro Yoshida am Dienstag gesagt.Sony habe den ersten Prototypen vor zwei Jahren auf CES 2020 vorgestellt. Damals habe der japanische Elektronikkonzern noch ausdrücklich offen gelassen, ob das Fahrzeug jemals in Serie gefertigt werden solle. Der damalige Prototyp, eine klassische Limousine, trage jetzt die Bezeichnung "Vision-S01". Das neue Modell "Vision-S02" sei ein etwas höherer Kompakt-SUV.Der "Vision-S02" verfüge über einen Allradantrieb mit zwei Elektromotoren an jeder Achse, die jeweils eine Leistung von 200 kW (271 PS) aufweisen würden. Im Innenraum fänden bis zu sieben Personen Platz und mehrere Displays würden nicht nur Information für den Fahrer, sondern auch genügend Entertainment für alle Insassen bieten.Während der "Vision-S02" klar das Highlight der Sony-Präsentation gewesen sei, habe es auch bezüglich des zweiten PlayStation-VR-Headsets Neuigkeiten gegeben. Das laut Gerüchten womöglich schon in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinende Gerät solle "PlayStation 5"-Gamern eine echte Next-Gen-Erfahrung liefern mit hochauflösenden Grafiken, neuen Sensoren und weiteren technischen Neuerungen.Darüber hinaus habe Sony innerhalb seiner "Bravia XR Master Series" den ersten QD-OLED-Fernseher vorgestellt. Dank der neuen QD-OLED-Technologie könne laut Sony die Farbhelligkeit um bis zu 200 Prozent gesteigert werden. Die Nachteile, die OLED-Displays in hellen Innenräumen gegenüber LCD-Panels gehabt hätten, sollten damit überwunden werden.Sony zeige mit seinen CES-Vorstellungen erneut, dass es der Konzern nicht scheue, breit in neue Märkte vorzustoßen. Insbesondere die Elektroauto-Entwicklungen seien für Anleger hochspannend. Denn dank der Expertise bei Sensor-Chips, Displays, der Programmierung von Benutzeroberflächen sowie dem breiten Entertainment-Angebot habe Sony im Portfolio, was traditionelle Autobauer aktuell erst mühsam aufbauen müssten.An der Börse in Tokyo hat die Vorstellung am Vormittag (Ortszeit) für ein kräftiges Kursplus gesorgt. Auch im frühen deutschen Handel kletterte die Aktie von Sony 4,3 Prozent nach oben und erreichte ein neues Rekordhoch.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Sony-Aktie. (Analyse vom 05.01.2022)