Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (01.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei gerade einmal zwei Wochen her, da habe Microsoft ein Angebot für den Spielhersteller Activision Blizzard vorgelegt. 70 Milliarden Dollar wolle sich Microsoft die Übernahme kosten lassen. Jetzt schlage auch Konkurrent Sony zu: Der Konzern wolle sich den Videospielentwickler Bungie einverleiben. Kosten: 3,6 Milliarden Dollar.Bungie sei der Entwickler hinter den Multiplayer-Shooter-Spielen Destiny und Halo, von denen letzteres bis 2010 entwickelt worden sei. Bungie sei im Jahr 2000 von Microsoft übernommen und 2007 von Microsoft abgespalten worden. Die Übernahme sei zwar kleiner als der 12,7-Milliarden-Dollar-Deal von Take-Two für Zynga und Microsofts 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard in diesem Monat, aber Sony erwerbe das Unternehmen, das mit Halo zum Start der ersten Xbox von Microsoft im Jahr 2001 beigetragen habe.Die Halo-Franchise werde seit 2011 von Microsofts 343 Industries entwickelt. Das neueste Spiel, Halo Infinite, komme 2021 für Xbox und Windows auf den Markt.Der Spielesektor sei heiß. Die jüngsten Übernahmen würden auch den Konkurrenzkampf der beiden Giganten Microsoft und Sony zeigen. Microsoft habe mit der Übernahme von Activision Blizzard Sony einen harten Schlag zugefügt. Doch Sony wolle offensichtlich nicht untätig bleiben. Das zeige die heutige Meldung. Die Sony-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert, versucht aber nun diese Korrektur zu beenden und einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sony-Aktie: