Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (17.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsolenherstellers Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Die Aktie von Sony kenne aktuell kein Halten. Allein heute hätten die Japaner knapp zehn Prozent zugelegt, nachdem das Management gleich zwei Top-News angekündigt habe: Eine umfangreiche Partnerschaft mit Microsoft und einen weiteren Aktienrückkauf.Sony habe am Freitag angekündigt, rund 4,8 Prozent der ausstehenden Aktien zu kaufen. Bis zu 200 Milliarden Yen (umgerechnet 1,63 Milliarden Euro) stelle die Konzernführung dafür zur Verfügung. Der Rückkauf solle bis zum 31.März 2020 abgeschlossen sein.Für Sony sei der Aktienrückkauf bereits der zweite innerhalb kürzester Zeit. Erst im Februar seien eigene Aktien im Wert von 100 Milliarden Yen gekauft worden. Ein klares Signal an die Anleger, dass Sony inmitten von Chip-Schwäche und fallenden Gaming-Aktien besser dastehe als der Gesamtmarkt und günstige Chancen biete.Ebenfalls positiv stimme die Anleger eine Partnerschaft mit dem Konkurrenten Microsoft. Jahrelang hätten sich die Hersteller von PlayStation und Xbox im Gaming-Markt bekämpft. Doch in Zukunft würden die beiden Konzerne zusammenarbeiten und Möglichkeiten entwickeln wollen, Cloud-Dienst Microsoft Azure für Sonys Game- und Content-Streaming zu nutzen.Der positive Newsflow lasse die Sony-Aktie weiter steigen.Der Chart durchbricht die 200-Tage-Linie und liefert ein charttechnisches Kaufsignal, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2019)