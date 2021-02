Anleger bleiben bei der Sony-Aktie dabei und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2021)



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (03.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Im Weihnachtsquartal habe der Elektronikkonzern den Gewinn erneut deutlich steigern können. Das habe zum einen am anhaltenden Corona-Gaming-Boost gelegen, zum anderen sei es auch abseits der PlayStation gut gelaufen. Die Sony-Aktie reagiere mit einem saftigen Kurssprung.Insgesamt sei der Umsatz im Weihnachtsquartal um neun Prozent auf knapp 2,70 Billionen Yen (21,3 Milliarden Euro) geklettert. Analysten hätten mit 2,52 Billionen Yen deutlich geringere Erlöse erwartet. Beim operativen Gewinn habe es einen Sprung von 20 Prozent auf rund 359 Milliarden Yen (2,84 Milliarden Euro) gegeben, was die Erwartungen von 245 Milliarden Yen pulverisiert habe.Sony habe das starke Abschneiden in Q3 zum Anlass gekommen, um die Prognosen für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr zu erhöhen. Jetzt würden die Japaner einen Nettogewinn von 940 Milliarden Yen bei Umsätzen von 8,8 Billionen Yen erwarten.Die angehobene Prognose liege ebenfalls deutlich über den Schätzungen der Analysten, welche mit einem Nettogewinn von 839 Milliarden Yen bei Umsätzen von 8,5 Billionen Yen gerechnet hätten.Neben den Einzelverkäufen der Konsole seien das Gaming-Abo PlayStation Plus und der Dienst PlayStation Now hervorzuheben. Beim Plus-Abo, das neun Euro im Monat koste, habe Sony einen Anstieg der Abonnenten von 38,8 Millionen im Vorjahresquartal auf nun 47,4 Millionen verzeichnet. Hier erwirtschafte Sony seine saftige Gewinnmarge, denn laut Management werde aktuell die PlayStation 5 noch mit einem Verlust verkauft.Der Bereich habe den Umsatz um 40 Prozent auf 883 Milliarden Yen und den operativen Gewinn um 50 Prozent auf 80 Milliarden Yen gesteigert.Sony könne, obwohl die Corona-Pandemie einigen Segmenten zusetze, dank seiner breiten Diversifizierung und dem unglaublich starken Gaming-Segment auch im Weihnachtsquartal begeistern. Das wirklich unglaubliche sei jedoch die noch günstige Bewertung mit einem 21er-KGV von 15.