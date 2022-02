Tokio Exchange-Aktienkurs Sony-Aktie:

Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (01.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Übernahmewelle in der Gaming-Branche gehe weiter. Am Montag habe Sony den Kauf des Spieleentwicklers Bungie für 3,6 Mrd. USD angekündigt. Es sei eine klare Antwort auf die Übernahme von Activision Blizzard. Denn auch Bungie sei bekannt für große Franchises wie "Destiny" oder "Halo", dessen Lizenzen aber nach der Trennung von Microsoft dort verbleiben würden. Das US-Studio mit rund 900 Beschäftigten solle nach dem Abschluss des Deals unabhängig bleiben und auch weiterhin Spiele für alle Plattformen veröffentlichen.Der Deal sei zwar kleiner als die Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft, doch das erklärte strategische Ziel "Vergrößerung der Spielerzahl" sei das gleiche. Spannend dürfte also werden, ob Sony in den kommenden Monaten weitere Zukäufe in dieser Größenordnung ankündige. Am morgigen Mittwoch stünden allerdings erst einmal die Q3-Zahlen auf dem Programm."Der Aktionär" bleibe nach dem überzogenen Abverkauf und den guten Aussichten im Gaming- sowie Halbleitergeschäft für die Sony-Aktie bullish, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie des Elektronikkonzerns. (Analyse vom 01.02.2022)Börsenplätze Sony-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:99,67 EUR -0,83% (01.03.2022, 10:48)