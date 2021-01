Börsenplätze Sony-Aktie:



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (11.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Die Sony-Aktie könne zum Wochenauftakt deutlich zulegen: Zeitweise seien die Papiere zweistellig auf knapp 95 Euro geklettert. Damit habe die Aktie kurzzeitig das Kursziel des "Aktionär" geknackt. Grund für den starken Kursanstieg sei die am heutigen Montag gestartete Konsumentenelektronikmesse CES 2021. Bereits im Vorfeld der in diesem Jahr rein virtuell stattfindenden Messe habe Sony einige Produktneuheiten gezeigt.Eigentlich starte Sonys Keynote erst in der heutigen Nacht des 11. Januars um 23 Uhr. Doch der japanische Elektronik-Riese habe seine neuen Smart-TVs fürs Jahr 2021 schon vorab präsentiert.Das Besondere: Die neuen TV-Geräte der Highend-Klasse würden exklusiv mit Sonys eigenem Streaming-Dienst "Bariva Core" ausgeliefert. Dieser unterscheide sich zu den Rivalen Amazon Prime und Netflix insofern, dass Interessenten nur über die neuen Smart-TVs Zugriff erhalten würden und es sich dabei nicht um ein klassisches Abo-Modell handle. Stattdessen bezahle der Nutzer einzelne Serien und Filme mit Credits, die zuvor gegen Echtgeld erworben werden könnten.Sony befinde sich weiter im Aufwind. Seit der Empfehlung in Ausgabe 15/20 liege die Aktie rund 50 Prozent vorne.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link