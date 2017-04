Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren.

New York (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von Analyst David Dai von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst David Dai von Sanford C. Bernstein & Co in Bezug auf die Aktien der Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, NYSE Ticker-Symbol: SNE) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co sind der Auffassung, dass Sony Corp. auf Sicht der nächsten drei Jahre wegen der vertikalen Integration und der unangefochtenen Position bei Spielekonsolen den meisten Wert mittels des VR/AR-Segments generieren werde. Das PlayStation-Ökosystem sollte eine Stärkung erfahren.Auf Grund steigender Bildsensor-Auslieferungen sollte sich die Profitabilität verbessern. Auf Grund von Fortschritten bei den Fähigkeiten der Computer-Kommunikation dürfte der Geschäftsbereich einen Schub erhalten.