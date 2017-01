SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

Kurzprofil Sonova:



Sonova ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:

Sonova habe eine Vereinbarung mit Amplifon unterzeichnet, um ihr Retailgeschäft "MiniSom" in Portugal (75 Shops) und das Retailgeschäft in Frankreich, das von AudioNova (55 Shops) übernommen worden sei, zu verkaufen. Der Abschluss der Transaktion in Portugal müsse noch von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Voraussetzung für den geplanten Verkauf von AudioNova Frankreich sei die Information und Konsultation des Betriebsrats sowie die Wahrung weiterer Arbeitnehmerrechte.

Die beiden Unternehmen hätten einen Umsatz von über EUR 25 Mio. pro Jahr generiert. Sonova behalte das Retailgeschäft von Audition Santé in Frankreich behalten. Keine Auswirkungen auf das GJ16/17 erwartet.

Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "buy"-Rating für die Sonova-Aktie und das Kursziel von CHF 160. (Analyse vom 17.01.2017)