Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (17.08.2017/ac/a/a)



Audéo B-Direct: Das neueste Receiver-in-Canal-Hörgerät biete Konnektivität für alle Bluetooth-4,2fähigen Geräte und die meisten älteren Bluetooth-Mobiltelefone. Es beruhe auf einem revolutionären Chip namens SWORD mit mehr als 42 Mio. Transistoren auf weniger als 7 mm2 Silizium. Der Chip habe den niedrigsten Stromverbrauch aller Hörgeräte, die mit Bluetooth Classic arbeiten würden. Es beruhe auf der 40-nm-CMOS-Technologie.Dies sei ein neuer Bereich in der Geschichte von Sonova, und die Analystin sei der Auffassung, dass das Unternehmen mit der Einführung von Audéo B-Direct einen neuen Standard in der Hörgerätebranche setze. Das seit langem erwartete Produkt komme noch rechtzeitig auf den Markt, um es bis November zum US-amerikanischen Ministerium für Veterans Affairs zu schaffen.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bewertet die Sonova-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute unverändert CHF 172,00. (Analyse vom 17.08.2017)