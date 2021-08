Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sonos-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von kabellosen Smart-Home-Soundsystemen Sonos (ISIN: US83570H1086/ WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ Ticker-Symbol: SONO) unter die Lupe.Der Anbieter von smarten Lautsprechersystemen Sonos habe gestern nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe diesmal mit dem Quartalswerk vollends überzeugt und die Prognose angehoben. Zudem habe der Konzern das erste Mal das dritte Quartal profitabel abgeschlossen. Die Aktie habe den nachbörslichen Handel mit einem Plus von über zehn Prozent beendet.Sonos habe in Q3 einen Nettogewinn von 17,8 Millionen Dollar (Vorjahr: Verlust von 57 Millionen Dollar) erzielt. Der Gewinn pro Aktie habe bei 12 Cent gelegen. Die Analysten hätten noch mit einem Verlust von 17 Cent gerechnet. Die bereinigte EBITDA-Marge habe sich um mehr als ein Prozentpunkt auf 12,1 Prozent verbessert. Die Bruttomarge habe mit 47 Prozent drei Prozentpunkte über dem Vorjahreswert gelegen.Die Erlöse seien im Vorjahresvergleich um 52 Prozent auf 379 Millionen Dollar geklettert. Die Experten hätten nur rund 314 Millionen auf dem Zettel gehabt.Sonos-CEO Patrick Spence habe kommentiert: "Wir freuen uns, ein weiteres Rekordquartal bei Sonos zu verzeichnen, da die Nachfrage nach unseren Produkten ungebrochen hoch bleibt. Die Stärke unseres Geschäftsmodells besteht darin, dass unsere Kunden mit einem Produkt anfangen und im Laufe der Zeit weitere zukaufen. Wir heben nun unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 noch einmal an."Das Unternehmen hebe seine Prognose an und erwarte im laufenden Geschäftsjahr nun Umsätze von 1,695 bis 1,710 Milliarden Dollar (zuvor: 1,625 bis 1.675 Milliarden Dollar), was einem Wachstum von 28 bis 29 Prozent im Vorjahresvergleich entspreche. Das bereinigte EBITDA werde auf 270 bis 280 Millionen Dollar erhöht (zuvor: 225 bis 250 Millionen Dollar).Sonos habe einen nahezu perfekten Quartalsbericht vorgelegt und die Prognose erhöht. Die zunehmende Profitabilität des Unternehmens dürfte viele neue Investoren anlocken.Investierte geben kein Stück aus der Hand, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link