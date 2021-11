Gleichzeitig sei auch der Produktionspartner Nevs wackeliger, als bislang angenommen. Die Schweden würden zum in Schieflage geratenen chinesischen Konzern Evergrande gehören, der aktuell einen Käufer für das Unternehmen suche.



Wie aus dem Wertpapierprospekt hervorgehe, sei die Vereinbarung mit Nevs "vorläufiger und grundlegender Natur", also nicht fest abgeschlossen. Auch gebe es bislang keine Ausweichpläne. Das heiße, sollte keine Zusammenarbeit mit Nevs zustande kommen, müsste erst ein neuer Partner gesucht werden. Der Produktionsstart wäre damit kaum zu halten.



Im aktuell äußerst freundlichen Umfeld für die Papiere von E-Autobauern stünden die Chancen gut, dass die Sono-Aktie zum Handelsstart zulegen werde.



Sehr spekulative Anleger können sich daher ein paar Stücke ins Depot legen, so Benjamin Heimlich. Wer weniger Risiko bevorzuge, finde auf der "Aktionär"-Empfehlungsliste Kandidaten wie Tesla, Nio und BYD. (Analyse vom 17.11.2021)



Kurzprofil Sono Motors:



Sono Motors hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Mobilität grundlegend zu revolutionieren. Die Mission des Unternehmens ist es, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten. Die unternehmenseigene Solartechnologie wurde entwickelt, um eine nahtlose Integration in alle Fahrzeugtypen zu ermöglichen, CO2-Emissionen zu reduzieren und den Weg für eine klimafreundliche Mobilität zu ebnen. Die einzigartige Solartechnologie wird für den Einsatz in weiteren Fahrzeugen wie Bussen, Anhängern, Lastwagen, Wohnmobilen, Zügen und Booten auch an andere Hersteller lizenziert. Mehr unter https://sonomotors.com/de. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Der nächste E-Autobauer fährt an der NASDAQ vor. Am Mittwoch gibt Sono Motors sein Börsendebüt und sammelt dabei einen dreistelligen Millionenbetrag ein, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Die Münchner, die von der guten Stimmung für Elektroautos profitieren dürften, hätten allerdings ein paar Unsicherheiten im Gepäck, die Anleger kennen sollten.Der Ausgabepreis von 15 Dollar pro Aktie liege in der Mitte der ursprünglichen Preisspanne von 14 bis 16 Dollar. Sono Motors komme damit auf eine Bewertung von knapp einer Milliarde Dollar und der Börsengang auf ein Emissionsvolumen von 150 Millionen Dollar.Da Sono Motors, anders als beispielsweise Rivian, keine riesigen Venture Capital-Finanzierungsrunden abgeschlossen habe, könnte damit zeitnah bereits die nächste Kapitalmaßnahme anstehen.