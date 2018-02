XETRA-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:

28,70 EUR -0,69% (09.02.2018, 17:35)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:

28,55 EUR -1,38% (09.02.2018, 09:24)



ISIN Solutions 30-Aktie:

FR0013188844



WKN Solutions 30-Aktie:

A2AP0H



Ticker-Symbol Solutions 30-Aktie:

30L2



Kurzprofil SOLUTIONS 30 SE:



Das Ziel der SOLUTIONS 30 Group (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) ist es, die technologischen Veränderungen, die das tägliche Leben bestimmen, für jedermann zugänglich zu machen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen: gestern die Informationstechnologie, heute Internet, Breitband und Digitalisierung; morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen.

Mit einem europäischen Netzwerk aus Experten und Technikern übernimmt SOLUTIONS 30 jeden Tag 20.000 Einsätze Vor-Ort- oder im Fern-Support. In derzeit sechs europäischen Ländern ist SOLUTIONS 30 in sechs Schlüsselbereichen tätig. Seit 2003 hat SOLUTIONS 30 mehr als 10 Millionen Interventionen durchgeführt. (09.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Solutions 30-Aktienanalyse von Analystin Anna Patrice von der Privatbank Berenberg:Anna Patrice, Analystin der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Solutions 30-Aktie (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) und erhöht das Kursziel von 35 auf 36,50 Euro.Solutions 30 sei ein wichtiger Akteur in einem stark fragmentierten Markt mit einem bedeutenden Anteil von wichtigen Kunden in bestimmten Regionen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die Kunden würden von einer Kostenoptimierung und einem hochwertigen Service profitieren, wenn sie bestimmte Prozesse an das luxemburgische Unternehmen auslagern würden. Dank der drei- bis fünfjährigen Vertragslaufzeit und eines hohen Anteils an wiederkehrenden Erlösen weise das Geschäft zudem eine gute Visibilität auf. Die Analystin habe ihre EPS-Schätzungen angepasst.Anna Patrice, Analystin der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Solutions 30-Aktie bestätigt und das Kursziel von 35 auf 36,50 Euro angehoben. (Analyse vom 09.02.2018)Börsenplätze Solutions 30-Aktie: