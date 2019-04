L'Oréal (ISIN FR0000120321/ WKN 853888) sei eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt und seit vielen Jahren ein anerkannter Vorreiter in puncto Geschlechtervielfalt und -gleichheit. Im vergangenen Jahr habe L'Oréal in einem weltweiten Ranking zur Geschlechtergleichheit den ersten Platz von 3.206 Unternehmen belegt. Darüber hinaus sei das Unternehmen in den Bloomberg Gender-Equality Index 2019 aufgenommen worden. Dieser stelle eine umfassende Datenquelle zum Thema Geschlechtergleichstellung dar. Im Hinblick auf Fundamentaldaten, finanzielle Performance und Unternehmenskultur sei das Unternehmen stark aufgestellt und verfüge über ein solides ESG-Profil, wie ein AAA-Rating von MSCI ESG belege.



Die Marriott Group (ISIN US5719032022/ WKN 913070) sei eine führende Hotelkette, die in mehr als 130 Ländern vertreten sei. Das Unternehmen habe die Einbindung von Frauen auf der Führungsebene zu einem Teil seiner Wachstumsstrategie gemacht. Marriott International könne auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Förderung talentierter Frauen zurückblicken und unterstütze sie bei ihrer Entwicklung zur Führungskraft. Etwa jeder sechste General Manager des Unternehmens sei weiblich, und allein im Jahr 2017 sei die Zahl der Frauen in General Manager-Positionen im asiatisch-pazifischen Raum um 22 Prozent gewachsen. Das Unternehmen habe sich auch öffentlich zum Nachhaltigkeitsziel Nummer fünf der Vereinten Nationen verpflichtet und verfolge das Ziel "einer ausgeglichenen Vertretung der Geschlechter in der globalen Unternehmensführung bis 2025".



Das globale Zahlungstechnologieunternehmen Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) bekenne sich zu Vielfalt und Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz. Das Unternehmen gehöre zu den Unterzeichnern der Charta für Frauen in der Finanzbranche und habe sich verpflichtet, bis zum 30. September 2021 einen Anteil von 38 Prozent Frauen im oberen Management zu erreichen. Zudem wolle es die unternehmenseigenen Zahlen zum Thema Gender Diversity der Öffentlichkeit zugänglich machen. Der Gender Pay Gap Report von Visa für 2017 habe einen nahezu gleichen Anteil beider Geschlechter an der Zahl der Mitarbeiter gezeigt, die Anspruch auf einen Bonus gehabt hätten.



Zugleich habe der Bericht aber auch eine höhere Zahl an Männern im oberen Quartil belegt. Allerdings sei der Pay Gap Report selbst ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung der Geschlechter. 2016 sei Visa in den erstmals erschienen Bloomberg Financial Services Gender-Equity Index aufgenommen worden. Der Index zeichne Finanzdienstleistungsunternehmen aus, die sich durch Richtlinien, Produktangebote und Engagement in der Gesellschaft für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen würden.



Nordeas Global Gender Diversity Strategie investiere in alle drei genannten Unternehmen. (10.04.2019/ac/a/m)





Stockholm (www.aktiencheck.de) - Sollte Geschlechtervielfalt für Investoren von Bedeutung sein? Ja, sagt Julie Bech, Co-Managerin des Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund, und nennt im Folgenden beispielhaft drei Unternehmen, die Vorreiter des Trends hin zu mehr Geschlechtervielfalt sind.2015 hätten die Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, die so genannten Sustainable Development Goals, als Blaupause für eine nachhaltigere Zukunft für alle. Das fünfte Ziel sei die Gleichstellung der Geschlechter. Viele öffentliche und private Akteure würden die Gleichstellung der Geschlechter mittlerweile als ein grundlegendes Menschenrecht und als Voraussetzung für Frieden, Wohlstand und Nachhaltigkeit betrachten. Entsprechend würden sie Schritte unternehmen, um den beobachtbaren Unterschied zwischen den sozialen Geschlechtern, den so genannten Gender Gap, zu schließen.Diese Bewegung habe deutlich an Bedeutung zugenommen, denn Geschlechtervielfalt (Gender Diversity) sei nicht nur ein unterstützenswertes soziales Anliegen, sondern bringe auch echten wirtschaftlichen Mehrwert. Es gehöre einfach zur guten Unternehmensführung, dafür zu sorgen, dass mehr Frauen berufstätig seien und in der Arbeitswelt leitende Positionen übernehmen würden. Unternehmen sollten erkennen, dass es sinnvoll sei, den größten Talentpool anzuzapfen, insbesondere angesichts des zunehmenden Gegenwinds durch den demographischen Wandel.