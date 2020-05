Im Ergebnis des Halvings werde sich die Inflationsrate der Kryptowährung weiter reduzieren - und das zu einer Zeit, in der Zentralbanken in einem noch nie da gewesenen Umfang die Märkte mit Geld fluten würden, um ihre jeweiligen Märkte zu stützen. "Mit einer Inflationsrate, die nach dem Halving von etwa 3,6 Prozent auf ungefähr 1,7 Prozent sinken dürfte, liegt die Kryptowährung Bitcoin unter den 2-Prozent-Zielen, die viele Zentralbanken als Inflationsziel definiert haben", sage Dominik Poiger.



Während der Start von Bitcoin (wahrscheinlich absichtlich) mit den globalen Finanzkrisen 2008-2009 zusammengefallen sei, komme das dritte Halving zu einem weiteren Zeitpunkt großer wirtschaftlicher Unsicherheit, die sich zu einer Finanzkrise auszuweiten drohe. Zu einer Zeit, in der die Zentralbanken weltweit die Gelddrucker wieder einschalten würden, um ihre Volkswirtschaften mit Liquidität zu überschwemmen, zeige das Bitcoin-Halving die programmatische Robustheit und tatsächliche Verknappung der digitalen Währung.



Ob sich das Halving und die makroökonomischen Rahmenbedingungen in höheren Preisen für Bitcoins niederschlagen würden, könne nicht mit Sicherheit gesagt werden.



Wie auch immer die Auswirkung der Halbierung auf den Bitcoin-Preis sein möge: Bitcoin sei noch nicht tot. Ökonomen könnten sogar argumentieren, dass die Eigenschaften von Bitcoin diese Währung in eine bessere Lage versetzen würden als viele der sich schnell aufblähenden Fiat-Währungen. (08.05.2020/ac/a/m)







Die Kryptowährung Bitcoin steht aller Voraussicht in der kommenden Woche vor ihrem dritten Halving nach 2012 und 2016. Die Anzahl der Bitcoins, die "Bitcoin-Schürfer" nun pro neuem Block erhalten würden, halbiere sich also von aktuell 12,5 Bitcoins auf 6,25 Bitcoins pro Block. In seinem Kommentar erkläre Dominik Poiger, Portfoliomanager bei VanEck, die Hintergründe und Folgen des anstehenden Halvings.