In den USA solle es finanzielle Anreize geben, um saubere Energie zu fördern. Um die Klimaziele zu erreichen, sei ein massiver Ausbau der Solarenergie quasi unumgänglich. Auch in Deutschland müsse noch viel getan werden. Laut der Umwelt-Denkfabrik Agora Energiewende stehe Deutschland dieses Jahr mit einem CO2-Ausstoß von voraussichtlich 47 Millionen Tonnen vor dem größten Anstieg der Emissionen seit 1990.



Deutschland würde laut Agora bei den Emissionen auch nur noch rund 37 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen und damit die eigenen Klimaziele von 40 Prozent Minderung für 2020 verfehlen. Agora-Direktor Patrick Graichen fordere deshalb "das größte Klimaschutz-Sofortprogramm, das es in der Bundesrepublik je gegeben hat."



Für die Solarbranche würden zahlreiche neue Aufträge winken. An der Börse sorge das aber derzeit kaum für Euphorie. Im Gegenteil: Big Player wie JinkoSolar, Canadian Solar oder Enphase seien zuletzt wieder stärker unter Druck gekommen. Das belaste auch den Solar Top 10 Index, in dem sich zehn starke Unternehmen, die die gesamte Palette der Solarwirtschaft abdecken würden, befinden würden. Seit dem Zwischenhoch Ende Juni habe dieser rund 15 Prozent verloren.



Für Anleger stelle sich nun die Frage, ob dies eine Kaufchance ist oder ob der Solarcrash weiter anhalte. DER AKTIONÄR bleibe hier grundsätzlich auf lange Sicht sehr positiv gestimmt für die Branche und auch den Index. Angesichts der derzeit angespannten Situation sollten Neueinsteiger aber noch nicht ins fallende Messer greifen. Würden die Aktien einen Boden ausbilden, sei der Index in der volatilen Branche wieder eine tolle Alternative, um von steigenden Kursen und dem Ausbau der grünen Energien zu profitieren. (17.08.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das billionenschwere Infrastrukturpaket von Joe Biden in den USA und die zunehmenden Anstrengungen gegen den Klimawandel weltweit sorgen für starke Aussichten der Solarbranche, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch an der Börse würden die Aktien wieder unter Druck kommen, auch der Solar Top 10 Index (ISIN: DE000SL0CSH7, WKN: SL0CSH) sei eingeknickt. DER AKTIONÄR nehme die Situation unter die Lupe.