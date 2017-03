Börsenplätze SolarWorld-Aktie:



Kurzprofil SolarWorld AG:



Die SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) produziert und vertreibt Hightech-Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt 3.288 Menschen und betreibt Fertigungen in Freiberg und Arnstadt (Deutschland), in Hillsboro (USA) und in einem Joint Venture mit Qatar Solar Technologies. Vom Rohstoff Silizium, über Solarwafer und -zellen bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch die eigene Gesellschaft für Forschung und Entwicklung SolarWorld Innovations. SolarWorld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur, Japan, Südafrika und Qatar. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. Mit seinem Programm Solar2World setzt sich das Unternehmen für die Verbreitung von Solarstrom in Entwicklungsländern ein. SolarWorld wurde 1998 gegründet und ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de. (17.03.2017/ac/a/nw)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Zum 24. März 2017 wird auf die Anleihen der SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) jeweils eine Sondertilgung erfolgen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Gesellschaft hat im 1. Quartal 2017 einen Anteil von 50 Prozent an der SolarWorld Solicium GmbH, die sich mit der Erkundung einer Lithiumlagerstätte in Altenberg-Zinnwald im Osterzgebirge beschäftigt, für einen Preis von 5,0 Mio. EUR an das Unternehmen Bacanora Minerals Ltd. veräußert. Aus dem Verkaufserlös fließt den Gläubigern der SolarWorld AG ein Anteil von 2 Mio. EUR zu. Dieser wird pro rata an die Inhaber der Senior Facilities und der beiden Anleihen ausgeschüttet. Dadurch verringern sich die jeweiligen Nennwerte/Rückzahlungsbeträge der Anleihen jeweils um die Höhe der geleisteten Teiltilgung.Ferner macht die SolarWorld AG von dem in den Anleihebedingungen (§ 3 Abs. 4) vertraglich vorgesehenen Recht Gebrauch, die aufgelaufenen Zinsen gemeinsam mit der Hauptforderung am Fälligkeitstag zurückzuzahlen. In diesem Zusammenhang steigt die Gesamtmarge rückwirkend für die betroffene Zinsperiode vom 30. Dezember 2016 bis 30. März 2017 auf 10% p. a. zzgl. Basiszinssatz 3-Monats-EURIBOR von mindestens 1% p. a. Dadurch erhöhen sich die jeweiligen Nennwerte/Rückzahlungsbeträge der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 ( ISIN DE000A1YDDX6 WKN A1YDDX ) und der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 ( ISIN DE000A1YCN14 WKN A1YCN1 ) zum 31. März 2017 um die zum 30. März 2017 aufgelaufenen Zinsbeträge.Für die technische Umsetzung beider Vorgänge wird voraussichtlich keine Handelsaussetzung erfolgen.Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (ISIN DE000A1YDDX6 / WKN A1YDDX):Höhe der Sondertilgung pro Stück: 1,85 EURBestandsstichtag für die Sondertilgung: 23.03.2017 (nach Handelsschluss)Zahltag für die Sondertilgung: 24.03.2017Nennbetrag pro Stück zum 24.03.2017: 330,60 EURHöhe der aufgelaufenen Zinsen pro Stück: 9,11 EURBestandsstichtag für die aufgelaufenen Zinsen: 30.03.2017 (nach Handelsschluss)Nennbetrag pro Stück zum 31.03.2017 : 339,71 EURAnleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (ISIN DE000A1YCN14 / WKN A1YCN1):Bisheriger Nennbetrag pro Stück: 341,78 EURHöhe der Sondertilgung pro Stück: 1,89 EURBestandsstichtag für die Sondertilgung: 23.03.2017 (nach Handelsschluss)Zahltag für die Sondertilgung: 24.03.2017Nennbetrag pro Stück zum 24.03.2017: 339,89 EURHöhe der aufgelaufenen Zinsen pro Stück: 9,37 EURBestandsstichtag für die aufgelaufenen Zinsen: 30.03.2017 (nach Handelsschluss)Nennbetrag pro Stück zum 31.03.2017: 349,26 EUR