237,90 EUR +9,63% (03.08.2021, 09:09)



257,72 USD -0,68% (02.08.2021)



US83417M1045



A14QVM



2ED



SEDG



SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.08.2021/ac/a/n)



Schwierige Monate lägen nach dem Höhenflug 2020 hinter den Solaraktien. Dabei seien die langfristigen Trends angesichts ambitionierter Ziele und hoher Investitionen weltweit unverändert gut. Der Wechselrichter-Spezialist SolarEdge habe nun mit starken Zahlen geglänzt - und könnte damit für neue Fantasie in der Branche sorgen.Nach Börsenschluss habe SolarEdge am Montag seine Zahlen vorgelegt. Im zweiten Quartal seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 480 Millionen Dollar geklettert. Die Non-GAAP Bruttomarge habe 33,9 Prozent betragen - nach 32,4 Prozent im Vorjahr. Der operative Cashflow sei dagegen deutlich von 59,3 Millionen auf 38,8 Millionen Dollar zurückgegangen. Mit den Zahlen seien die Erwartungen der Experten klar übertroffen worden.Auch der Ausblick auf das dritte Quartal habe überzeugen können. SolarEdge rechne hier mit einem Umsatz von 520 bis 540 Millionen Dollar und einer Non-GAAP Bruttomarge von 32 bis 34 Prozent.Wer das Risiko in der noch immer volatilen Branche breiter streuen will, kann dies mit dem Solar Top 10 Index, in dem auch SolarEdge vertreten ist, tun, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)