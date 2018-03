Weitere Suchergebnisse zu "Sojabohnen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zumindest für die besonders in Amerika beheimateten Getreidesorten Sojabohnen und Mais konnten sich die Finanzinvestoren zuletzt wieder erwärmen, so die Analysten der Helaba.



So seien einmal mehr Hoffnungen aufgekeimt, dass die jahrelange Stagnation ein Ende finden könnte. Einige Marktteilnehmer würden sogar glauben, dass dieLagerbestände deutlich zurückgehen könnten. Die Trockenheit in Argentinien und in den USA komme für dieses Szenario auch gelegen. Gleichzeitig werde der Handelskonflikt zwischen den USA und China zwar wahrgenommen, aber relativiert. Immerhin habe China einen enormen Futtermittelbedarf und die Konkurrenz auf der Angebotsseite sei im Gegensatz zum weltweit produzierten Weizen nicht ausgeprägt. Die Möglichkeit eines spekulativen Strohfeuers bleibe aber. (27.03.2018/ac/a/m)