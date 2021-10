Tradegate-Aktienkurs Software AG

37,40 EUR -0,74% (22.10.2021, 09:34)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen rund 4.700 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.



Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.de. (22.10.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).Der Konzernumsatz habe im dritten Quartal 2021 mit +6,8% y/y erwartungsgemäß zulegen können. Der Auftragseingang bzw. vor allem der Auftragseingang im wichtigen Digitalgeschäft sei jedoch weniger deutlich als erwartet gestiegen. Zudem habe sich die Wachstumsdynamik hier im Vergleich zum Vorquartal abgeschwächt. Die Ergebniskennzahlen (Konzern) hätten jedoch durchweg deutlich über den Erwartungen gelegen. Ferner habe die Software AG bereits am Montag (18.10.) - kurz vor Bekanntgabe der Q3-Zahlen (21.10.) - den Ausblick für 2021 angepasst.Entscheidend hierbei sei die Reduzierung der Wachstumserwartung für den Auftragseingang des Digitalgeschäfts gewesen. Damit setze sich der schon länger bestehende Trend bei der Software AG, dass die Entwicklung des Digitalgeschäfts hinter den Ansprüchen hinterherhinke, fort. In umgekehrter Weise gelte dies für das Datenbankgeschäft, welches sich fortwährend besser entwickle als gedacht. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen leicht angehoben (2021e: 1,11 (alt: 1,08) Euro; 2022e: 1,48 (alt: 1,41) Euro). Er gehe davon aus, dass die Software AG nach 2021 die Probleme der letzten Jahre hinter sich lassen und ein stärkeres und solideres Wachstum aufweisen könne.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,76 Euro) von unter 10% bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Aktie der Software AG. Das Kursziel werde von 42,00 auf 39,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:37,58 EUR +0,21% (22.10.2021, 09:27)