ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (19.01.2018/ac/a/t)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Software AG-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Seit Oktober 2014 befinde sich die Software AG -Aktie in einem stabilen Aufwärtstrendkanal. Der im Spätsommer 2017 ausgeprägte "morning star" habe sich im Rahmen des eingangs beschriebenen Haussetrends als nochmaliger Kurstreiber erwiesen, so dass dem Technologietitel inzwischen sogar der Spurt auf ein neues Allzeithoch (48,52 EUR) gelungen sei. Per Saldo entstehe damit eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zumal die trendfolgenden MACD und Aroon den Ausbruch auf der Oberseite jeweils bestätigen würden. Mit anderen Worten: Das Risiko eines Fehlausbruchs werde durch die beiden quantitativen Indikatoren reduziert. Im "uncharted territory" stecke die obere Trendkanalbegrenzung (akt. bei 56,47 EUR) das nächste Anlaufziel ab.In der Summe könnten Anleger weiterhin am Ball bleiben, da der Fortbestand des beschriebenen Trends derzeit als das wahrscheinlichste Szenario angesehen werden könne. Als Stopp-Loss auf der Unterseite biete sich die Unterstützungszone aus den ehemaligen Rekordhochs bei rund 44,50 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 19.01.2018)Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:49,06 EUR +2,49% (27.11.2017, 09:23)Tradegate-Aktienkurs Software AG48,84 EUR +0,49% (27.11.2017, 09:33)