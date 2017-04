Softing dürfte beim Zahlenwerk für Q1 und Q2 noch keine Begeisterung auslösen.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten daher bei der Softing-Aktie mit Käufen abzuwarten. Mit Blick auf ein besseres zweites Halbjahr 2017 und der Erwartungen für 2018 könnte die Aktie im Sommer interessant werden. Sie würden die Aktie auf ihrer Watchlist behalten. (Analyse vom 28.04.2017)



Kurzprofil Softing AG:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (28.04.2017/ac/a/nw)



Für das Jahr 2016 habe Softing-Chef Wolfgang Trier einst ein bereinigtes EBIT in einer Bandbreite zwischen 7 und 8 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Experten hätten bereits im Dezember darauf hingewiesen, dass das Unternehmen diese Prognose nur erreichen werde, weil Rückstellungen im Zusammenhang mit der US-Tochter OLDI und deren variablen Kaufpreiszahlungen positiv aufgelöst werden könnten. In der Summe habe sich der positive Einmaleffekt auf 4 Mio. Euro belaufen.Bei der Übernahme von OLDI seien Earn-Out Zahlungen vereinbart worden. Da die US-Firma allerdings ihre Umsatz- und Ertragsziele für 2016 nicht erreicht habe, habe sich Trier diese Zahlung sparen und gewinnbringend auflösen können. Ohne diesen Einmaleffekt hätte das Unternehmen die eigene Prognose deutlich verfehlt. Die Experten hätten damals bei Kursen um 13 Euro entsprechend empfohlen, die Aktie zu verkaufen. Aktuell würden die Anteilsscheine bei rund 10 Euro handeln. Die Verkaufshinweise seien richtig gewesen. Das Jahr 2016 sei nix gewesen. Softing habe einen Umsatz von 80.4 Mio. Euro erzielt und leicht unter dem Vorjahresniveau gelegen. Das EBIT habe inklusive des Einmaleffektes von 4 Mio. Euro bei 7,2 Mio. Euro gelegen. Das operative Ergebnis, also das EBIT, bereinigt um aktivierte Entwicklungsleistungen und deren Abschreibungen sowie Auswirkungen aus der Kaufpreisverteilung, habe einen Wert von 6,7 Mio. Euro erreicht. Netto habe in der Kasse ein Gewinn von 5,7 Mio. Euro geklingelt.Im Hintergrundgespräch mit der Vorstandswoche teile Trier die Meinung der Experten, dass 2016 für Softing schlichtweg ein schlechtes Jahr gewesen sei. Ohne den positiven Einmaleffekt hätte sich das EBIT auf lediglich 3,2 Mio. Euro belaufen. Allerdings: "Hätte OLDI seine Ziele erreicht, wäre das Ergebnis um ca. 2,5 Mio. Dollar höher ausgefallen", betone der CEO. Das sei in der Tat sachlich korrekt. Sofern OLDI im Jahr 2016 wie geplant geliefert hätte, wären die Rückstellungen nicht aufzulösen gewesen und Softing hätte entsprechend die Kaufpreisverpflichtungen bezahlen müssen. Gesetzt den Fall, dass sich das Geschäft von OLDI in der Zukunft wieder deutlich erhole und die Firma ordentliche Gewinne einfahre, sei die Delle bei OLDI unter Cash-Gesichtspunkten sogar eher positiv für Softing gewesen.Eine Enttäuschung sei allerdings auch der Ausblick für das Jahr 2017. Hier hätten die Erwartungen deutlich höher gelegen. Softing prognostiziere für 2017 einen Umsatz von 82 Mio. Euro, ein EBIT von 5,7 bis 6 Mio. Euro und ein operatives EBIT von mindestens 5 Mio. Euro. Das liege natürlich deutlich unter den Annahmen der Experten aus September 2016, die eher bei 8 Mio. Euro EBIT gelegen hätten. Sie würden davon ausgehen, dass Softing seine Prognose in diesem Jahr gut erreichen werde. Laut Trier könnte das Jahr durchaus besser verlaufen als geplant. Allerdings hänge der Erfolg vor allem am Verlauf der zweiten Jahreshälfte. Mit dem Zahlenwerk für Q1 oder auch Q2 werde der CEO keinen Investor hinterm Ofen hervorholen.Strategisch schaue sich Trier unverändert nach Zukäufen um. Zwei Themen habe der Firmenchef derzeit auf der Agenda. Gut möglich, dass Softing an dieser Stelle bald Vollzug melden könne. Bei der Finanzierung wolle sich Trier die notwendige Flexibilität offen halten. Bekanntlich sei der CEO kein großer Freund von Bankschulden. Eine kleine Kapitalerhöhung sei aufgrund des aktuellen Kurses aber nicht sehr wahrscheinlich. Eine Wandelschuldverschreibung oder ein ähnliches Produkt schon eher. Schlussendlich hänge eine Finanzierung davon ab, ob ein Deal klappt und wie der Kaufpreis strukturiert werde.An der Börse werde Softing aktuell lediglich mit gut 70 Mio. Euro kapitalisiert. Teuer sei die Aktie nicht. Aber Trier müsse aber bald liefern. Das Unternehmen befinde sich seit einiger Zeit in "Übergangsjahren". Anleger könnten das Jahr 2017 auf Basis des Ausblicks schon heute abhaken. Bleibe die Hoffnung, dass es 2018 besser werde. Mittelfristig wolle Trier weiterhin den Umsatz auf 100 Mio. Euro steigern und dabei ein EBIT von 10 Mio. Euro einfahren. 2018 sollte Softing einen großen Sprung in diese Richtung machen. Ansonsten sei die Aktie totes Kapital ohne große Fantasie auf Kurssteigerungen.