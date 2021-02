Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SoftBank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SoftBank-Aktie:

69,99 EUR +3,77% (03.02.2021, 21:30)



ISIN SoftBank-Aktie:

JP3436100006



WKN SoftBank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol SoftBank-Aktie Deutschland:

SFT



Kurzprofil SoftBank Corp.:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (03.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 gehe am morgigen Donnerstag an die Börse. Da die Aktien des SoftBank-Beteiligung am oberen Ende der Preisspanne platziert worden seien, zeichne sich bereits jetzt ein fulminanter Börsengang ab. Eine Frage sei aber weiter offen: Sei die sportliche Bewertung des wertvollsten deutschen Startups gerechtfertigt?Im Rahmen des Initial Public Offerings (IPO) habe die Auto1 Group 26,3 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 15,6 Mio. Aktien von Altaktionären und eine Greenshoe-Option über 6,9 Mio. Aktien zum Preis von 38 Euro platziert. Der Ausgabepreis habe damit am oberen Ende der ursprünglichen Preisspanne von 32 bis 38 Euro gelegen.Insgesamt habe der Börsenaspirant durch die Platzierung rund 1 Mrd. Euro eingesammelt. Davon sollten 750 Mio. Euro in das weitere Wachstum investiert werden, mit dem Rest wolle Auto1 eine Wandelanleihe tilgen. Zudem habe das Unternehmen mitgeteilt, dass nach dem Börsendebüt 23,2% aller ausstehenden Aktien an der Börse gehandelt werden. Aufgrund der Marktkapitalisierung von 7,9 Mrd. USD zum Börsengang sei die Auto1 Group bereits jetzt ein zukünftiger Kandidat für den MDAX.Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergebe sich daraus ein Umsatz von 2,8 Mrd. Euro. Werde zu dieser Schätzung das durchschnittlichen Umsatzwachstum im Zeitraum von 2017 bis 2019 von 26% dazu addiert, ergebesich daraus ein Erlös von 3,5 Mrd. Euro für das Geschäftsjahr 2021. Demnach komme Auto1 auf ein geschätztes 2021er-Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 2,3. Zum Vergleich: Der größte US-Gebrauchtwagenhändler Carvana komme derzeit auf ein prognostiziertes 2021er-KUV von 4,8 und wirtschafte ebenfalls defizitär.Auto1 sei sportlich bewertet, allerdings sei die Platzierung am oberen Ende ein starkes Zeichen für eine hohe Nachfrage auf Seiten der Anleger. Trader könnten versuchen, zum Ausgabepreis zum Zuge zu kommen. Zur Absicherung werde ein Stopp bei 30,40 Euro empfohlen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2021)