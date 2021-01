Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Auto1 wolle an die Börse. Der Anbieter von Online-Marktplätzen für Fahrzeuge gelte als eines der wertvollsten Start-ups in Europa, und gar als das wertvollste Deutschlands. Entsprechend ambitioniert zeige sich die SoftBank-Beteiligung auch hinsichtlich des angestrebten Erlöses beim bevorstehenden Börsengang in Frankfurt.Keine Zeit mehr verstreichen lassen: Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wolle seinen geplanten Börsengang mit dem ersten Handelstag am 4. Februar durchziehen. Die Preisspanne für die Aktien habe das Unternehmen auf 32 bis 38 Euro festgelegt, wie Auto1 am Montag in Berlin mitgeteilt habe. Verkauft werden sollten bis zu knapp 31,3 Millionen neue Papiere aus einer Kapitalerhöhung, hinzu kämen gut 15,6 Millionen Aktien von Alteigentümern. Über eine Mehrzuteilungsoption könnten weitere gut 7 Millionen Aktien platziert werden. Zwei Ankerinvestoren würden den Angaben zufolge für rund 300 Millionen Euro Aktien zum Angebotspreis erwerben. Das Angebot solle am 26. Januar - also morgen - beginnen und eine Woche später am 2. Februar enden.Brutto wolle Auto1 mit der Erstnotiz (IPO - Initial Public Offering) weiter rund eine Milliarde Euro einstreichen. 750 Millionen Euro des übrigbleibenden Nettoerlöses sollten ins eigene Wachstum gesteckt werden, mit dem Rest sollen Schulden abgetragen würden.Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group, lasse sich anlässlich der Bekanntgabe der Preisspanne mit den Worten zitieren: "Das erste Feedback auf unseren geplanten Börsengang in Frankfurt war positiv. Der Gang an die Börse ist für uns der nächste logische Schritt, um die AUTO1 Group weiter als erste Wahl für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu positionieren. Wir freuen uns darauf, unsere Investorenbasis zu verbreitern und wollen in den nächsten Jahren erheblich in den weiteren Aufbau der Marke Autohero und unser operatives Geschäft investieren, um unseren Kunden auch weiterhin das bestmögliche Erlebnis bieten zu können."BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, und Deutsche Bank würden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungieren, während Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, und RBC Capital Markets die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen und Crédit Agricole Corporate und Investment Bank, COMMERZBANK, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Managers agieren würden.Das IPO werde in erster Linie offenlegen, wie aufnahmefähig der deutsche Aktienmarkt aktuell für größere Emissionen sei. Der angestrebte Erlös im zehnstelligen Bereich sei durchaus als ambitioniert zu bewerten. Eine Einschätzung zur Aktie folgt, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2021)