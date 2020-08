Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SoftBank Corp.:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (19.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SoftBank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Die SoftBank-Aktie lege im Tokioter Handel am Mittwoch zu. Mit dem Kursplus von über drei Prozent und einigen neuen Hinweisen zur Anlagepolitik zeichne sich jetzt eine Neubewertung von Masayoshi Sons Hauptgeschäft ab.Durch die turnusmäßige Meldung der Securities and Exchange Commission (SEC) sei bekannt geworden, Masayoshi Sons SoftBank Group habe Zukäufe in Aktien der amerikanischen Hoch-Technologie getätigt. In der Liste würden sich auch Papiere wie Tesla, Alphabet, Netflix und Amazon finden. Insgesamt 25 verschiedene Aktienposition habe das SEC-Filing zum 30. Juni ausgewiesen.Die getätigten Umsätze würden wohl eine Kehrtwendung in Masayoshi Sons Strategie repräsentieren. Bis zu 10 Milliarden sollten jetzt in börsengelistete Unternehmen aus dem Technologiesektor fließen, so die Agentur Bloomberg. Mit den im Quartal April bis Juni getätigten Zukäufen habe SoftBank bei US-Techs einen Bestand an 3,9 Mrd. Dollar in der Bilanz.Die Börse honoriere, dass Son offenbar genügend Mittel aus den Asset-Verkäufen bei seinen Beteiligungen generieren könne, um seine Aktionäre zufriedenzustellen und die Rückkäufe eigener Aktien durchzuführen. Gleichzeitig komme Fantasie auf, dass die vorgehaltenen Cash-Positionen ausreichen würden, Schulden planmäßig zu tilgen und trotzdem direkte Investments an der Wall Street tätigen zu können.Anleger, die der Empfehlung von DER AKTIONÄR/ Ausgabe 18 gefolgt sind, bleiben investiert und lassen Gewinne laufen, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.08.2020)