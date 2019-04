Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

26,575 EUR -0,08% (10.04.2019, 15:20)



ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (10.04.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der französischen Großbank Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) zu halten.Die Société Générale habe nach zwölf Monaten 2018 Gesamterträge in Höhe von EUR 25.205 Mio. und damit einen Anstieg um 5,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbucht. Bereinigt um Sondereffekte (Neubewertung der eigenen Schulden und Einmalfaktoren) hätten die Gesamterträge im Geschäftsjahr 2018 um 0,6% über dem adjustierten Vorjahreswert von EUR 25.062 Mio. gelegen. Das Konzernergebnis nach Steuern und Minderheitsanteilen habe im Zeitraum von Januar bis Dezember 2018 eine Zunahme um 37,7% auf EUR 3.864 Mio. verzeichnet. Bereinigt um Einmaleffekte hätte sich eine geringfügige Verringerung des Nachsteuergewinns von EUR 4.491 Mio. auf EUR 4.468 Mio. (-0,5%) ergeben.Der hohe Wettbewerbsdruck, das schwache Ertragsumfeld und die enormen Kosten für die Digitalisierung würden sich in niedrigen Bewertungen der europäischen Banken widerspiegeln. Die Sektor-Einschätzung des Analysten für Banken laute unverändert "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Société Générale-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 25,75. (Analyse vom 10.04.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Société Générale SA": Keine vorhanden.Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:26,69 EUR +0,34% (10.04.2019, 15:07)