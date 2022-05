7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (17.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) nach wie vor zu kaufen.Die Erträge seien im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um satte 16,6% auf EUR 7,28 Mrd. und die Kosten um 12,2% auf EUR 5,33 Mrd. gestiegen. Bereinigt um den Beitrag für den Bankenabwicklungsmechanismus (Single Resolution Fund), habe sich das Aufwands-/Ertragsverhältnis im Jahresvergleich von 63,3% auf 56,4% verbessert. Das Ertragswachstum habe sich auf breiter Front abgespielt, über alle Geschäftsfelder hinweg.Die Risikokosten hätten sich im Berichtsquartal von netto EUR 276 Mio. auf netto EUR 561 Mio. bzw. von 21 auf 39 Basispunkte des ausstehenden Kreditvolumens erhöht. Ohne Russland-Geschäft, von dem man sich trennen wolle, hätten die Risikokosten EUR 277 Mio. bzw. 31 Basispunkte betragen. Für das Gesamtjahr 2022 erwarte Société Générale die Risikokosten in einer Bandbreite zwischen 30 und 35 Basispunkten nach 13 im Jahr 2021.Unter dem Strich hätten die Franzosen im Berichtsquartal einen Reingewinn von EUR 842 Mio. nach EUR 814 Mio. im Vorjahresquartal eingefahren und damit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 337 Mio. deutlich übertreffen können.Die Kernkapitalquote (CET1) habe per Ende des ersten Quartals 2022 mit 12,9% um rund 370 Basispunkte über dem von der Aufsicht geforderten regulatorischen Minimum gelegen (Q4/2021: 13,7%). Société Générale habe das Ziel bekräftigt, den Puffer bei zumindest 200 bis 250 Basispunkten halten zu wollen. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) habe bei soliden 4,3% gestanden (Q4/2021: 4,9%). Die bereinigte Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe sich im Jahresvergleich von 10,1% auf 11,9% erhöht.Société Générale habe den Verkauf ihrer russischen Tochter Rosbank an deren früheren Eigentümer, Interros Capital, vereinbart. Aus der Abschreibung der Beteiligung mit einem Netto-Buchwert von rund EUR 2 Mrd. ergebe sich eine Minderung der Kernkapitalquote von 20 Basispunkten. Aufgrund des veränderten Risikoprofils bzw. Rating-Migrationen erhöhe sich diese jedoch wieder um 14 Basispunkte, weshalb unter dem Strich eine Minderung der CET1-Quote um vernachlässigbare 6 Basispunkte zu Buche stehe.Société Générale habe im Auftaktquartal 2022 abermals von einer regen Handelstätigkeit der Kunden profitiert, welche besonders das Aktiengeschäft begünstigt habe. Hier habe das Institut einen formidablen Ertragszuwachs von knapp 20% verbucht. Satte Zuwächse habe jedoch auch der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen verzeichnet, wo ein Plus von rund 22% verbucht worden sei. Erfreulich entwickele sich vor dem Hintergrund der steigenden Zinsen auch das Retail-Geschäft, wo die Nettozinsmarge im Jahresvergleich relativ um rund 3% (Frankreich) bzw. 17% (International) habe gesteigert werden können.Im Lichte der hohen Inflation und daher negativen Realzinsen bleibe der Veranlagungsdruck weiterhin hoch, was auch in den nächsten Quartalen für eine weiterhin rege Handelstätigkeit der Kunden und eine gute Ausgangsbasis für den Aktienhandel sorgen dürfte, wo das französische Institut eine signifikante Bedeutung habe.Die sich verbessernden Ertragsaussichten des Kreditgeschäfts im Lichte der erwarteten Zinswende in Europa sowie die starke Marktstellung im Wertpapiergeschäft stimmen uns zusammen mit der nach wie vor attraktiven Bewertung zuversichtlich für die weitere Kursentwicklung der Aktie, weshalb wir die "Kauf"-Empfehlung für Société Générale bestätigen, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Das ermittelte Kursziel von EUR 29,00 (zuvor: EUR 29,90) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen