Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (18.07.2017/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Anfang des Jahres ringe die Aktie der Société Générale mit dem wichtigen Deckel bei knapp 50 EUR. Dieses Level definiere die Nackenzone der möglichen Bodenbildung seit 2009. Von entsprechender Tragweite wäre ein endgültiger Befreiungsschlag. Mut würden in diesem Zusammenhang die "bullishe" Auflösung der im Verlauf des RSI ausgeprägten Flagge sowie das bestehende Kaufsignal seitens des trendfolgenden MACD machen. Gelinge der Ausbruch, definiere das Hoch vom August 2008 bei 54,27 EUR ein erstes Anlaufziel. Wichtig sei danach zudem das Niveau von gut 66 EUR. Im Jahr 2008 habe der Banktitel hier in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils wichtige Verlaufshochs ausgeprägt. Beachten sollten Anleger derzeit allerdings auch den Quartalschart des Papiers. In dieser hohen Zeitebene hätten sich zuletzt zwei Kerzen mit kleinem Kerzenkörper ausgebildet. Hierin spiegle sich der Respekt der Marktteilnehmer vor dem o. g. "ultimativen Deckel" wider.Im Umkehrschluss würde deshalb ein Abgleiten unter das jüngste Quartalstief bei 42,63 EUR ein Scheitern an der angeführten Widerstandszone offen zu Tage treten lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Société Générale-Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2017)Börsenplätze Société Générale-Aktie:48,738 EUR +0,03% (18.07.2017, 08:25)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:48,51 EUR -0,49% (18.07.2017, 09:00)ISIN Société Générale-Aktie:FR0000130809