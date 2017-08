WKN Société Générale-Aktie:

Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (03.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Die Q2-Zahlen seien von dem im Mai erzielten Vergleich mit dem lybischen Staatsfond Lybian Investment Authority geprägt gewesen. Alles in allem sei die operative Entwicklung in Q2 2017 vor dem Hintergrund des schwierigen Marktumfelds solide ausgefallen. Das Unternehmen profitiere von dem breit aufgestellten Geschäftsmodell, in dem vor allem das internationale Privatkundengeschäft als Wachstumstreiber fungiere. Ferner erweise sich aktuell (noch) der sequentielle Rückgang der Risikovorsorge als Ergebnistreiber. Im Hinblick auf die weitere Aktienkursentwicklung werde der Ende November anstehende Investorentag entscheidend sein. Das geplante Strategie-Update müsse insbesondere überzeugende Maßnahmen aufzeigen, wie das französische Privatkundengeschäft im Niedrigzinsumfeld erneut auf Kurs gebracht werden könne. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 leicht auf 4,54 (alt: 4,69) Euro reduziert.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Société Générale-Aktie, die seines Erachtens weiterhin attraktiv bewertet ist. Das Kursziel sei aber von 62,00 auf 59,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 03.08.2017)Börsenplätze Société Générale-Aktie:48,65 EUR -0,76% (03.08.2017, 13:25)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:48,67 EUR +1,07% (03.08.2017, 13:26)ISIN Société Générale-Aktie:FR0000130809