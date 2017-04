WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (28.04.2017/ac/a/a)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Akienanalyse die Aktie der französischen Großbank Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) charttechnisch unter die Lupe.Der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch (51,62 EUR) nähre die Hoffnung auf den endgültigen Abschluss der seit 2008 durchschrittenen Bodenbildung. Gleichzeitig sei damit die Schiebezone der letzten vier Jahre nach oben aufgelöst worden. Da die quantitativen Indikatoren (z. B. RSI, MACD) ebenfalls freundlich zu interpretieren seien, dürften die Hochs der Jahre 2011 und 2010 bei 52,70 EUR bzw. 54,27 EUR lediglich Durchgangsstationen auf dem Weg nach Norden darstellen. Danach würden die nächsten Barrieren bei rund 66,50 EUR warten - 2008 hätten die Bullen im Dunstkreis dieses Levels in drei auffeinanderfolgenden Monaten jeweils der Mut verlassen. Um die beschriebene Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, sollte der Banktitel in Zukunft nicht mehr unter die Nackenlinie der unteren Umkehr (akt. bei 46,71 EUR) zurückfallen. Deshalb biete sich diese Marke als Stopp-Loss für neue Long-Engagements an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.04.2017)