Die Prognose eines Defizits für den gesamten Staatshaushalt von USD 30 Billionen in zehn Jahren erscheine durchaus realistisch. Bisher sei doch alles ganz gut gegangen, die Wirtschaft entwickle sich doch ziemlich gut. Dies sei die übliche Erwiderung auf diese Daten. Wie lange das aber noch gut gehen könne? Wahrscheinlich solange die Zentralbank die nötige Liquidität zur Verfügung stelle, der US-Dollar die Funktion der Leitwährung einnehme und Ausländer sich darum reißen würden, den USA Kredite zu gewähren. An diesen Vorbedingungen werde sich vermutlich so schnell nichts ändern.



Die Entwicklung weise durchaus den Charakter einer Blase auf. Wenn sich wenigstens eine Umkehr oder eine Stabilisierung wie in der Eurozone abzeichnen würde, doch davon könne keine Rede sein. So erinnere die Erwiderung, bisher sei doch alles gut gegangen, an die Geschichte von dem Mann, der aus dem 80. Stock eines Hochhauses falle. Als er am 40. Stock vorbei fliege, heiße es, bisher sei doch alles gut gegangen. Die amerikanische Regierung selbst vermittle den Eindruck der Gleichgültigkeit gegenüber der Verschuldung, denn ernsthaft werde nichts getan, um die Verschuldungsproblematik irgendwie anzugehen. Wenn es knapp werde, erhöhe der Kongress seit Jahrzehnten die Verschuldungsgrenze.



Jeder verlasse sich auf die Notenbank und die Stärke des US-Dollars. Die Finanzierung dieses Schuldenberges sei bisher nur möglich gewesen, weil die FED eine ultra-expansive Geldpolitik durchgehalten habe. Jetzt zeichne sich ein Anstieg der FED Funds Rate von 1,25% bis 1,50% auf 2,75% bis 3,00% ab. Das Office of Management and Budget (OMB) schätze, dass sich die Zinsen auf die Staatsschulden bis 2020 verdoppeln würden auf USD 474 Mrd. Voraussetzung sei, dass die Renditen der 10-J Treasuries nicht über 3,8% steigen würden. Bei Geldmarktzinsen von 3,0% wäre dies aber ein unwahrscheinlich flacher Spread. Bei einem Renditeanstieg auf 4% würden die Soll-Zinsen bis 2026 auf USD 787 Mrd. steigen.



Die Börse setze gegenwärtig darauf, dass der wachsende Zinsabstand zwischen USD und EUR kurz- und mittelfristig zu einer zunehmenden US-Dollar Befestigung führen werde. Eine Spekulation entgegen der beschriebenen Fundamentals berge erfahrungsgemäß große Risiken. Ratsam sei es, vorhandene US-Dollar Positionen bei einer Befestigung der US Valuta zu reduzieren. Auch für andere Wertpapierkategorien sei die Zeit gekommen, Risiken abzubauen. (Ausgabe vom 04.01.2018) (08.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Staatsschulden der USA haben jetzt die Marke von USD 20.000 Mrd. (20 x 109) erreicht, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die neue Steuerreform werde nach Meinung des Congressional Budget Office (CBO) die Staatsschulden um weitere USD 1 Billion erhöhen. Nicht enthalten seien in diesen Daten Zahlungsverpflichtungen, die auf die öffentlichen Hände noch zukämen, wie z.B. künftige Pensionszahlungen, Gewährleistungsansprüche usw. Sie würden auf USD 2.000 bis 3.000 Mrd. pro Jahr geschätzt. Nach der langanhaltenden Konjunkturerholung sei auch wieder einmal mit einer neuen Rezession zu rechnen. Sie könnte in den nächsten 5 Jahren sehr wahrscheinlich eintreffen. Dann würden die Steuereinnahmen noch weiter sinken.