Bild: Pixabay

Das Problem der Schweiz

Das Geldspielgesetz der Schweizer und die Folgen für die Wettfreunde

Die Schweizer haben das Geldspielgesetz im Jahr 2018 angenommen, das in weiterer Folge mit 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Ausländische Wettanbieter dürfen seit diesem Zeitpunkt ihr Angebot nicht mehr den Schweizern zur Verfügung stellen. Das heißt aber nicht, dass das Angebot nicht trotzdem angenommen wird.



Denn verschwunden sind die ausländischen Anbieter nicht. Es gibt noch immer zwei große Anbieter aus dem Ausland, die in der Schweiz aktiv sind. Aber wie ist das möglich? Das Zauberwort: VPN. Werden ausländische Anbieter mittels DNS-Sperre ausgegrenzt, kann man aber per VPN problemlos auf das Angebot zugreifen. Viele Schweizer, die gerne mit ausländischen Online Anbietern arbeiten, haben sich VPN Tools auf ihren Rechnern bzw. Smartphones geholt und umgehen so die DNS-Sperre.



Das funktioniert natürlich auch, wenn man Angebote bzw. Leistungen von englischen Anbietern in Anspruch nehmen will, die in dem eigenen Land nicht angeboten werden. Per VPN ist es problemlos möglich, Sperren zu umgehen.



Was bedeutet "VPN" eigentlich?

Bild: Pixabay



VPN steht für "virtuelles privates Netzwerk". Mit VPN kann man unterwegs auf das lokale oder private Netzwerk zugreifen - ganz egal, ob man VPN beruflich oder privat nutzt, erwachsen sich im Rahmen der Nutzung doch ein paar Vorteile. Mit der entsprechenden VPN Software, die mit dem Router des Netzwerks kommuniziert, aber auch auf dem Rechner installiert werden muss, kann man sodann auf das Netzwerk seiner Wahl zugreifen. Wer sich etwa auf einer Geschäftsreise befindet und einen Zugriff auf das Firmennetzwerk benötigt, kann hier jederzeit nach Internetverbindungsherstellung per VPN Server auf das Netzwerk zugreifen. Man kann aber auch per VPN auf Dienste zugreifen, die in dem eigenen Land nicht angeboten werden.



Was passiert, wenn man das Angebot der ausländischen Anbieter trotzdem nutzt?

Aber wie gefährlich ist es als Schweizer, mit VPN zu arbeiten, um das Angebot der ausländischen Wettanbieter in Anspruch nehmen zu können? Die Auszahlungen erfolgen in Schweizer Franken auf das Schweizer Bankkonto. Hier gibt es keinen Unterschied. Jedoch werden die Online Anbieter aus dem Ausland nicht von Seiten der Schweizer Behörde kontrolliert - man muss selbst in Erfahrung bringen, ob es sich um einen legalen Anbieter handelt oder nicht. Das heißt, Erfahrungsberichte lesen bzw. im Zuge des Vergleichs hinter die Kulissen blicken oder nur mit renommierten ausländischen Anbietern zusammenarbeiten.



Apropos legal: Wer die DNS-Sperre mit VPN umgeht, der macht sich laut der aktuellen Gesetzeslage nicht strafbar. Das heißt, der Schweizer kann mit diesem einfachen Trick problemlos das Angebot ausländischer Online Anbieter in Anspruch nehmen. (31.05.2022/ac/a/m)









