Die wichtigsten Kryptowährungen

3 Wege, Kryptowährungen zu kaufen

Es stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Kryptowährungen kaufen zu können. Sie können zum Beispiel Kryptowährungen bei einem Broker kaufen. Broker eignen sich vor allem, wenn Sie mit Kryptowährungen handeln wollen. Um ein Konto bei einem Broker eröffnen zu können, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und das auch nachweisen. Die zweite Möglichkeit für den Erwerb von Kryptowährungen ist die Krypto-Börse. Diese ist einfacher in der Handhabung als ein Broker. Über Online Vergleichsportale können Sie den geeigneten Krypto-Boker für sich finden.



Bei der Krypto-Börse können Sie die Kryptowährung mit Fiat-Währungen kaufen und sie dann in einer Wallet aufbewahren. Transaktionen mit anderen Konten verlaufen über einen QR-Code. Auch bei der Krypto-Börse müssen Sie volljährig sein und dies nachweisen. Eine Möglichkeit, anonym Kryptowährungen zu kaufen sind ATMs. Hier können Sie bei verschiedenen Anbietern völlig ohne Identitätsnachweis Kryptowährungen mit Bargeld bis in Höhe von 500 Euro kaufen. Auch hier speichern Sie Ihre Kryptowährung in einer Wallet.



Trader oder Investor?

Wer sich mit Kryptowährungen beschäftigt, wird schnell zu der Frage gelangen, ob man als Trader oder als Investor auftreten sollte. Als langfristiger Investor investieren Sie in Kryptowährungen und warten deren Entwicklung geduldig ab. So minimieren Sie das Risiko, schnell Geld zu verlieren. Viele Plattformen bieten Ihnen die Möglichkeit, zum Beispiel monatlich eine gewisse Summe anzulegen. Es empfiehlt sich, aber nie mehr als 15 Prozent Ihres Netto-Gehaltes zu investieren, damit Sie im worst case noch ausreichend valide sind. Trader leben gefährlich. Das Risiko ist sehr hoch, schnell Geld zu verlieren. Anfänger steigen als Daytraders ein. Als Daytrader versuchen Sie, im Laufe eines Tages mit Ihrer Kryptowährung zu handeln.



Fazit: Kryptwährungen benutzen Blockchain-Technologie und werden in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Die bekanntesten sind Bitcoin und Ethereum. Es gibt verschiedene Wege, Kryptowährungen zu kaufen. Entweder bei einer Broker-Plattform oder an einer Börse. Die Wahl der Plattform wird auch durch den Zweck der Kryptowährung bestimmt. Wollen Sie mit ihr handeln oder nur langfristig investieren? (12.01.2022/ac/a/m)









