Um das Malheur abzuwenden, hätten die Wissenschaftler zu einem eleganten Trick gegriffen: Sie hätten ihre Definition auf die Kursverläufe diverser Unterbranchen des S&P 500-Index angewandt, also auf Industriezweige wie Automobilbau, Chemie, Rohstoffe und Versorger, Maschinenbau, Computer-Hard- und -Software, Nahrungs- und Genussmittel, Stahlerzeugung, Finanzen und Versicherungen, Konsum- und Investitionsgüter, Unterhaltung sowie Dienstleistungen.



Ergebnis: Am Ende des Tages hätten die Wissenschaftler 21 "echte" Kursblasen seit 1928 gezählt. Die letzte habe im US-Kohlebergbau stattgefunden, die ihren Höhepunkt Mitte 2008 erreicht und im Anschluss daran Anlegern einen 74-prozentigen Verlust beschert habe. Spannend seien die dabei gemachten Studienbefunde in Sachen Vorhersagbarkeit bevorstehender Crahs.



Von 40 Fällen, in denen seit 1928 einzelne Branchenindices zunächst um mehr als hundert Prozent in zwei Jahren gestiegen seien, sei in 21 Fällen ein darauf folgender Kursabstieg um in der Spitze zumindest 40 Prozent zu beobachten gewesen. Das entspreche 52,5 Prozent aller Fälle. Bei den übrigen (47,5 Prozent) seien die Preise nach einer Kursverdoppelung unermüdlich weiter gestiegen, hätten kurz kollabiert und sich alsbald wieder oder liefen unspektakulär seitwärts gefangen. Klinge irgendwie langweilig, doch eine Crash-Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent stelle aus statistischer Sicht eine wertvolle Information dar.



Denn diese Eintrittswahrscheinlichkeit sei weit höher als jene, die man erwarten dürfe, würden Crashs zufällig auftreten. Und würden die Kurse statt um 100 um 150 Prozent binnen zwei Jahren steigen, liege die Crash-Wahrscheinlichkeit in den kommenden 24 Monaten sogar bei 80 Prozent, so die Harvard-Expertise.



Die drei Autoren hätten noch mehr herausgefunden. Nämlich, dass hohe Kursanstiege, die hernach im Crash geendet hätten, meist mit Volatilitätsanstiegen, einem Ansturm neuer Börsenunternehmen in den vorangegangenen zwölf Monaten und einem nicht proportionalen Preisanstieg vor allem jener Firmen, die nur eine kurze Börsenhistorie aufweisen würden, einhergegangen seien. Dazu kämen noch eine Beschleunigung des Preisanstieges und überdurchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnisse.



Was zu der spannenden Frage führe, wo der US-Aktienmarkt aktuell stehe. Auch darauf hätten die Verfasser eine klare Antwort: Die Wall Street erfülle nicht einmal das erste Kriterium für eine blasenhafte Entwicklung.



In einem Interview habe Greenwood herausgestrichen, dass nicht eine einzige US-Aktienbranche in den zurückliegenden beiden Jahren einen Wertzuwachs von hundert Prozent verzeichnet habe. Der Gesamtmarkt habe nur 19,2 Prozent in zwei Jahren zugelegt, wenn man den breitgefassten Aktienindex Wilshire 5000 Total Return heranziehe.



Doch was sei mit den übrigen "Alarmgebern" der Wissenschaftler? Greenwood betone, dass die keine Rolle spielen würden, sofern das erste Kriterium einer fulminanten Kursrally nicht erfüllt sei. Selbst, wenn man über diese Vereinfachung hinweg sehe, so würden die meisten der angeführten Indikatoren ebenfalls kein Warnsignal zeigen: Die Marktvolatilität habe sich in den letzten Monaten zurückgebildet statt kräftig zu klettern. Und auch der Prozentsatz an Firmen, die neue Aktien begeben würden, liege unter dem historischen Durchschnitt.



Natürlich könne man laut Greenwood nicht ausschließen, dass es in den nächsten Jahren zu einem großen Kursrückschlag komme. Die Marktbewertungen scheinen auch ihm gegenwärtig recht ambitioniert zu sein, so die Experten von "FONDS professionell". Die Möglichkeit eines Übertritts in einen Bärenmarkt in Erwägung zu ziehen, ist allerdings etwas anderes als zu behaupten, wir befänden uns derzeit in einer Aktienmarktblase, so die Experten von "FONDS professionell". (10.04.2017/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ob Tulpenzwiebeln, Technologie-Aktien oder Grundstückspreise: Immer wieder sorgt die teuflische Kombination aus Leichtsinn und Profitgier unter Anleger-Amateuren, aber auch Investmentprofis dafür, dass Märkte heiß laufen, so die Experten von "FONDS professionell".Platze eine derart spekulativ aufgeblähte Blase, vernichte der Knall nicht selten Vermögenswerte in Milliardenhöhe. Aktuell würden nicht wenige Beobachter die US-Börse sowie diverse europäische Immobilienmärkte in einer solch gefährlichen Übertreibungsphase sehen. "Unsinn", entgegne das Autorentrio einer neuen Studie der amerikanischen Elite-Universität Harvard.Die Arbeit "Bubbles for Fama", die Robin Greenwood, Professor of Finance and Banking an der Harvard Business School, Andrei Shleifer, Professor für Ökonomie, und Doktorand Yang You vor kurzem vorgestellt hätten, komme zu dem Schluss: Der Verdacht, der US-Aktienmarkt wäre in einer Blase, sei Geschwätz. Mehr noch: Im Gegensatz zu früheren Arbeiten, die abgestritten hätten, dass Blasen erkennbar seien, folgere das Autorentrio, es gebe Zeiten, in denen man einen bestimmten Zustand als Blase bezeichnen könne.Ein erster Schritt bei der Analyse von Blasen sei die präzise Definition derselben. Die Wissenschaftler würden erklären, dass es dafür mehr brauche als einen scharfen Kursanstieg. Denn nicht alle Rallys würden mit einem großen Knall enden. Was umgekehrt bedeute: Nur, weil Kurse plötzlich abstürzen würden, heiße das nicht automatisch, dass der vorherige Kursanstieg spekulativ übertrieben gewesen sei.Greenwood, Shleifer und You würden als Blase einen Preisanstieg von mindestens einhundert Prozent binnen zwei Jahren definieren, wenn die Kurse in den folgenden 24 Monaten um mindestens 40 Prozent abstürzen würden. Dem folgenschweren Crash IT-lastiger Aktien Ende der 1990er Jahre sei also eine solche Blase vorausgegangen.Die vergleichsweise winzige "Ereignismenge" von gerade mal zwei Blasen mache es leider fast unmöglich, Schlussfolgerungen mit statistischer Signifikanz zu ziehen. Das scheine auch die Autoren gewurmt zu haben.