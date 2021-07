NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

264,62 USD -0,91% (13.07.2021, 22:10)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (14.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) charttechnisch unter die Lupe.Im Anschluss an den Börsengang und einen ersten dynamischen Kursanstieg bis 429 USD sei die Snowflake-Aktie Ende 2020 in den Korrekturmodus übergegangen. Mittlerweile sei der Titel wieder einen charttechnischen Blick wert, denn die letzten Monate seien von einem Stabilisierungsprozess in Form einer nicht ganz idealtypischen Bodenbildung geprägt gewesen. Zu der unteren Umkehr komme als zweites kurstreibendes Chartmuster die Auflösung der im Juni etablierten Flagge hinzu. Auf der Indikatorenseite würden die beiden Ausbrüche durch ein neues MACD-Kaufsignal bestätigt. Apropos Indikatoren: Da auch die 38-Tage-Linie (akt. bei 244,48 USD) inzwischen wieder steige, könnten Anleger von einer nachhaltigen Trendwende ausgehen. Während die beschriebene Bodenbildung ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 300 USD bereithalte, lasse die o. g. Flagge sogar auf mehr hoffen. Deren rechnerisches Kursziel von gut 320 USD harmoniere recht gut mit den bisherigen Jahreshochs vom Januar und Februar bei 325,72/327,41 USD. Um die aktuell vorliegende doppelte Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die Kreuzunterstützung aus der 38-Tage-Linie und den Hochs bei gut 240 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:223,90 EUR -0,36% (14.07.2021, 08:27)