Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

210,00 EUR +2,44% (04.03.2021, 09:33)



NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

247,03 USD -8,71% (03.03.2021, 22:10)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (04.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snowflake Inc.: (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe.Der Softwareanbieter habe am Mittwoch nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum vierten Quartal präsentiert. Diese seien insgesamt ordentlich ausgefallen.Insgesamt habe Snowflake in Q4 einen Umsatz von 178,3 Mio. USD erzielt, was einem Wachstum von 116% im Vorjahresvergleich entsprieche. Der Verlust pro Aktie habe 70 Cent betragen. Die Bruttomarge habe bei 70% gelegen. Die Zahl der Neukunden habe um 77% auf 4.193 gesteigert werden können. Noch besser sehe es bei den Kunden mit einem Jahreserlös von über 1 Mio. USD aus - diese seien um 88% auf 77 gestiegen.Snowflake habe insgesamt starke Ergebnisse mit einem dreistelligen Umsatzwachstum präsentiert. Diese seien aber im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die überteuerte Aktie könne von dem Quartalsbericht somit nur wenig profitieren und habe deutlich nachgegeben. Anleger sollten sich der Snowflake-Aktie angesichts der luftigen Bewertung weiterhin fernhalten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2021)Börsenplätze Snowflake-Aktie: