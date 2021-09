NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (15.09.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe."Zwei Formationen sorgen für doppelten Rückenwind" - so hätten die Analysten treffenderweise Mitte Juli in Bezug auf die Snowflake-Aktie getitelte. Die nicht ganz idealtypische Bodenbildung sowie die Auflösung der im Juni etablierten Korrekturflagge hätten ihre Wirkung nicht verfehlt, denn das erste Kursziel - abgeleitet aus der unteren Umkehr - habe der Titel bereits abgearbeitet. Die beschriebene Flagge verspreche noch weiteres Anschlusspotenzial - und zwar bis in den Bereich von gut 320 USD. Diese Anlaufmarke harmoniere recht gut mit den bisherigen Jahreshochs vom Januar und Februar bei 325,72/327,41 USD. Jenseits dieser Barrieren definiere das Hoch vom Dezember 2020 bei 359,55 USD den nächsten Widerstand. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chartverlauf Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich habe das Papier jüngst mit einer markanten Lunte die runde Ausbruchsmarke bei 300 USD erfolgreich zurückgetestet und damit den unterstützenden Charakter dieses Levels untermauert.Zur Gewinnsicherung können Investoren den Stopp für bestehende Engagements deshalb auf das Niveau des jüngsten Verlaufstiefs (299,61 USD) nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.09.2021)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:272,15 EUR +0,57% (15.09.2021, 09:31)