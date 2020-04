NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (23.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Snap sei gestern völlig durch die Decke gegangen. Die Aktie habe ein Plus von 37% erreicht. Im 1. Quartal habe Snap die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen - im positiven Sinn: Die Nutzer hätten mehrere Snaps hin und her geschickt. Das habe dazu geführt, dass das Werbeaufkommen deutlich gestiegen sei. Snap habe 320 Mio. USD Umsatz gemeldet, was einem Plus von 39% entspreche.Schon im Januar und Februar habe sich abgezeichnet, dass es geschäftlich nach oben gehe, d. h. Snap profitiere von der Corona-Krise, aber nur teilweise. Das Geschäftsmodell scheine sich dahingehend geändert zu haben, dass es wieder mehr junge Leute anziehe. Das Unternehmen habe gestern auch noch veröffentlicht, dass man mittlerweile 90% der jungen und sehr jungen Generation in den USA tatsächlich mit Snap erreiche. Martin Weiss findet es beachtenswert, was Snap macht und glaubt, dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:15,79 Euro +7,21% (23.04.2020, 12:51)Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:13,736 Euro +18,25% (23.04.2020, 13:04)