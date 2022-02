Börsenplätze Snap-Aktie:



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (04.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Im regulären Donnerstagshandel hätten die Snap-Anleger nach der schwachen Facebook-Prognose noch herbe Kursverluste von 24 Prozent verkraften müssen. Nachbörslich habe sich die Aktie von Snap dann aber noch einmal kräftiger bewegt - und diesmal sei es unglaubliche 60 Prozent nach oben gegangen.Denn im Gegensatz zu Facebook habe Snap mit der Veröffentlichtung der Q4-Zahlen die Anleger begeistern können - insbesondere mit dem allerersten Quartalsgewinn der Firmengeschichte. Der Social-Media-Konzern habe einen Überschuss von 22,5 Millionen Dollar verbucht, nachdem im Vorjahresquartal ein Verlust von 113 Millionen Dollar eingefahren worden sei. Mit dem Gewinn je Aktie von 0,22 Dollar seien die Erwartungen der Analysten von 0,10 Dollar zudem deutlich übertroffen worden.Positiv sei auch das anhaltende Nutzerwachstum: Die Zahl der täglich aktiven Nutzer sei zuletzt von 306 auf 319 Millionen (erwartet 317 Millionen) gestiegen. Darüber hinaus habe Snap den Umsatz um 42 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar erhöht, was ebenfalls über den Analystenschätzungen von 1,2 Milliarden Dollar gelegen habe.Snap sei zunehmend in der Lage, Investitionen in die Zukunft aus eigener Kraft zu stemmen, habe sich CEO Evan Spiegel im Earnings-Call gefreut. Für besondere Erleichterung habe auch die Aussage des Managements gesorgt, dass sich nach den Apple-Transparancy-Änderungen die Situation in einigen Bereichen schneller als erwartet verbessere. Snap habe die neuen Regeln im iOS von Apple im Gegensatz zu anderen Konkurrenten nicht abgelehnt, sondern sogar befürwortet - und sich daher schnell darauf eingestellt.Abschließend zeige auch die Prognose, dass es Snap wohl besser als anderen Werbefirmen gelinge, mit dem Apple-Gegenwind zurechtzukommen. Der Umsatz solle in Q1 zwischen 1,03 und 1,08 Milliarden Dollar liegen - klar über den Erwartungen der Analysten von 1,01 Milliarden Dollar.Die Aktie von Snap ist aktuell keine Empfehlung des "Aktionär". Interessierte Anleger sollten die volatile Phase des Social-Media-Papiers abwarten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 04.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link