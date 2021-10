NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

75,11 USD -0,71% (09.10.2021, 22:10)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (22.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Das Social-Media-Unternehmen habe seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und die Umsatzprognose verfehlt. Die Snap-Aktie verliere rund ein Viertel an Wert, womit sich knapp 30 Mrd. USD an Marktkapitalisierung in Luft auflösen würden. Gleichzeitig spreche Snap eine deutliche Warnung aus, die nachbörslich auch die Aktien von anderen Social-Media-Konzernen wie Facebook oder Twitter massiv unter Druck setze.Evan Spiegel, der Firmenlenker von Snap, habe im Rahmen der Zahlenvorlage zugegeben, dass die Datenschutzeinstellungen des iPhones das Werbegeschäft seines Unternehmens doch stärker beeinträchtigen würden als erwartet. Das berichte CNBC. Auch globale Lieferkettenprobleme und der Arbeitskräftemangel würden sich auf die Partner von Snap auswirken. Das seien keine guten Signale, gerade im Hinblick auf das vierte Quartal.Die Datenschutzproblematik von Apple treffe Snap hart und könnte auch die Quartalszahlen von Konkurrenten belasten. Die Börse reagiere sichtlich verschnupft auf die Aussagen des Unternehmens und schicke daher im nachbörslichen Handel auch die Aktien von Facebook, Twitter und Co auf Talfahrt. Investierte Anleger sollten bei allen drei Werten die Stoppkurse beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:51,39 EUR -20,54% (09.10.2021, 09:00)