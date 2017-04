NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse der Analysten Jim Kelleher von Argus Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Analyst Jim Kelleher vom Investmenthaus Argus Research die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) im Rahmen einer Ersteinschätzung zu halten.Die Aktien von Snap Inc. würden teuer erscheinen. Der Aktienkurs preise ungeachtet des harten Wettbewerbsumfelds eine reibungslose Unternehmensentwicklung und damit Perfektion ein.Der Markt unterstelle ein extrem robustes Wachstum der Werbeeinnahmen und das zu einer Zeit, in der das Wachstum der Nutzerzahlen durch Wettbewerbsangebote beeinflusst werde. Die Analysten von Argus Research sind der Auffassung, dass Snap wahrscheinlich seine Nutzerbasis breiter aufstellen müsseFalls es durch keine fundamentalen Faktoren zu einer Kursschwäche komme, liege aber eine Kaufempfehlung im Bereich des Möglichen. Kursrückgänge des breiten Marktes kämen als Einstiegsgelegenheiten in Frage, so das Fazit von Analyst Jim Kelleher.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Argus Research die Coverage des Titels mit dem Votum "hold".