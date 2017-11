ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(08.11.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Eric Sheridan von der UBS:Laut einer Aktienanalyse rät Eric Sheridan, Analyst bei der UBS, Investoren die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nunmehr zu verkaufen.Nach Vorlage der Ergebnisse der Snapchat-Muttergesellschaft Snap Inc. zum dritten Quartal sprechen die UBS-Analysten davon, dass das Unternehmen sehr wahrscheinlich weiterhin an verschiedenen Fronten kämpfen müsse.Eine App mit einem neuen Design könnte zwar für Möglichkeiten sorgen, aber ebenso eine Plattform-Disruption mit sich bringen. Das Vorhaben dem Werbegeschäft Größe zu verschaffen werde sich für Snap angesichts eines trägen Nutzerwachstums und der Konkurrenz durch Alphabet, Facebook und Amazon als schwer zu meisternde Herausforderung erweisen, so die Einschätzung des Analysten Eric Sheridan.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten der UBS den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und kürzen das Kursziel von 12,00 auf 7,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:11,72 Euro -11,11% (08.11.2017, 13:52)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:11,40 Euro -12,18% (08.11.2017, 14:11)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 13,10 -13,36% (08.11.2017, 14:23, vorbörslich)