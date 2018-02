NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (07.02.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Das Unternehmen habe die Erwartungen der Analysten regelrecht hinweggefegt. Satte 21 Prozent nach oben sei der US-Titel gesprungen, nachdem die Q4-Quartalszahlen präsentiert worden seien.Der Börsenneuling habe durch einen deutlichen Umsatzanstieg überzeugt. Gegenüber dem Vorjahr hätten die Erlöse um 72 Prozent auf 286 Millionen Dollar zugelegt - Analysten hätten nur mit 253 Millionen Dollar gerechnet. Ebenso habe der Zuwachs an täglich aktiven Usern von 178 Millionen in Q3 auf 187 Millionen in Q4 überzeugt.Der Messaging-Dienst sei auf dem Weg in Richtung Profitabilität - doch es sei ein langer und steiniger Weg. Auch wenn Investoren der Kurssprung von beinahe 25 Prozent verlockend erscheine - es gebe schlichtweg Unternehmen, die nicht nur finanziell besser aufgestellt seien als Snap, sondern auch schneller wachsen würden. Besonders attraktiv sei hier Facebook mit der Foto-App Instagram. Die Facebook-Aktie bleibe der unangefochtene Favorit des AKTIONÄR. (Analyse vom 07.02.2018)Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:13,91 Euro +22,45% (07.02.2018, 15:01)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:13,96 Euro +22,83% (07.02.2018, 15:10)