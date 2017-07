Börse Stuttgart-Aktienkurs Snam-Aktie

3,948 EUR -1,20% (28.07.2017, 09:48)



ISIN Snam-Aktie:

IT0003153415



WKN Snam-Aktie:

764545



Ticker-Symbol Snam-Aktie:

SNM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Snam-Aktie:

SNMRF



Kurzprofil Snam S.p.A.:



Snam S.p.A. (vormals Snam Rete Gas S.p.A.) (ISIN: IT0003153415, WKN: 764545, Ticker-Symbol: SNM, NASDAQ OTC-Symbol: SNMRF) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Gasversorgung tätig. Über ihre Tochterunternehmen ist der Konzern im Gastransport (Snam Rete Gas - vormals Snam Trasporto), dem Vertrieb (Italgas), der Speicherung von Erdgas (Stogit) und der Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas (GNL Italia) aktiv. Mit einem Transportvolumen von jährlich mehr als 75 Milliarden Kubikmeter Gas über ein Netzwerk von 32.000 km Hoch- und Mitteldruckgasleitungen ist die Tochtergesellschaft Snam Rete Gas der wichtigste Erdgastransporteur Italiens.



Über seine Tochtergesellschaft Italgas ist der Konzern einer der wichtigsten Gasversorger in Italien mit einem rund 50.000 km langen Leitungsnetzwerk und einer Verteilerkapazität von über sieben Milliarden Kubikmeter Gas. Des Weiteren ist die Snam über GNL Italia Betreiber der Wiederverdampfungsanlage von verflüssigtem Erdgas (LNG) Panigaglia (SP). Für die Gaslagerung agiert der Konzern über seine Tochtergesellschaft Stogit, die acht Gasspeicheranlagen betreibt. Snam S.p.A. hat ihren Hauptsitz in San Donato Milanese, Italien. (28.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - Snam-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Gasnetzbetreibers Snam S.p.A. (ISIN: IT0003153415, WKN: 764545, Ticker-Symbol: SNM, NASDAQ OTC-Symbol: SNMRF).Italiens Gasnetzbetreiber Snam habe im ersten Halbjahr 2017 den Umsatz um 2,0% auf 1,27 Mrd. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) habe um 3,6% auf 714 Mio. EUR zugelegt. Das Nettoergebnis sei um 18% auf 504 Mio. EUR gesprungen. Das Gastransportvolumen sei um 12% auf 38,08 Mrd. Kubikmeter gestiegen. Im zweiten Quartal des Jahres habe Snam einen Umsatzanstieg von 2% verbucht. Das EBIT habe stagniert, wogegen der Nettogewinn um 16% zugelegt habe.Die Trends des ersten Quartals würden sich fortsetzen. So habe Snam von einer höheren Gasnachfrage vor allem infolge gestiegener Stromproduktion aus Gaskraftwerken profitiert, die im ersten Halbjahr einen Rückgang aus der Stromproduktion von Wasserkraft- und (französischem) Atomstrom kompensiert hätten. Das operative Ergebnis habe leicht zugelegt. Das Nettoergebnis sei erneut überproportional aufgrund niedriger Refinanzierungskosten und höheren Erträgen aus Beteiligungen gestiegen. Die Nettoverschuldung habe bei 11,18 Mrd., nahezu unverändert gegenüber dem Jahresende 2016 gelegen. Aufgrund des Niedrigzinsniveaus habe Snam die durchschnittlichen Finanzierungskosten auf 2,2% senken können. Die Jahresziele (Dividendenanstieg +2,5%, Nettoergebnis von 0,9 Mrd. EUR) seien bestätigt worden und dürften erreicht werden.Snams regulatorisches Umfeld sei in den kommenden Jahren stabil und das Unternehmen beabsichtige, durch Investitionen in die Gasnetze, steigende Erträge aus Beteiligungen sowie Effizienzsteigerungen die Ergebnisse in den kommenden Jahren moderat zu steigern. Dieses Szenario erscheine realistisch und sei nach Erachten des Analysten bereits im Aktienkurs eskomptiert. Das momentan laufende Aktienrückkaufprogramm sowie die Dividendenrendite würden den Aktienkurs stützen.Börseplätze Snam-Aktie: