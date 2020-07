Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (07.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Das Coronavirus breite sich weiterhin rasch in den USA aus. Die Lage sei "wirklich nicht gut" und erfordere "sofortiges" Handeln, so der Immunologe Anthony Fauci am Montag. Die USA hätten immer noch tief in der ersten Welle des Virus gesteckt. Würden nun neue Lockdowns drohen, in denen Millionen Menschen von zu Hause arbeiten müssten?Falls es so komme, stünde sehr wahrscheinlich Slack wieder oben auf der Kaufliste der Anleger. Der Bürokommunikations-Dienst habe bereits beim ersten Lockdown im Frühling stark profitiert, als viele Angestellte ins Homeoffice geschickt worden seien. Dank Slack habe der Austausch unter Kollegen trotz der räumlichen Distanz reibungslos funktioniert.Laut Slack-CEO Stewart Butterfield habe Slack in der Krise viele neue Kunden gewonnen. Das Unternehmen habe seinen Umsatz in dem Ende April abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 202 Millionen Dollar gesteigert.Für das laufende Vierteljahr habe Slack ein Umsatzplus von bis zu 44 Prozent in Aussicht gestellt.Die Erwartungen an den neuen Dienst seien hoch, solle er laut Slack doch die Kommunikation über Firmengrenzen hinweg sicherer machen. Inoffizielle Kommunikationskanäle wie SMS, WhatsApp oder andere unsichere Dienste sollten somit abgelöst werden. Außerdem entfalle die Bedrohung durch Spam-E-Mails.Wird der neue Dienst ein Erfolg, sind bei der "Aktionär"-Empfehlung Slack deutlich höhere Kurse drin, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 07.07.2020)Mit Material von dpa-AFX