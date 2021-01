Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (14.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sixt-Aktie stehe unmittelbar vor dem nachhaltigen Sprung über die psychologisch und aus charttechnischer Sicht wichtig 100-Euro-Marke. Der Vorstand des Mobilitätsdienstleisters befinde sich in diesen Tagen auf Roadshow und äußere sich auf einigen virtuellen Investorenkonferenzen zur aktuellen Entwicklung. Erste Analysten hätten ihre Einschätzung bereits überarbeitet. Weitere dürften folgen.Die Investmentbank Oddo BHF habe die Stammaktien von Sixt von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 118 Euro angehoben. Die Aussagen des Autovermieters hinsichtlich 2021 stimmten zuversichtlich, so die Begründung von Analystin Hela Zarrouk.Ihre Kollegen von Hauck & Aufhäuser ("buy") würden die Aktie weiter bei 120 Euro fair bewertet sehen. Dank Kostensenkungsmaßnahmen und anderer Initiativen dürfte das laufende Jahr für den Konzern gut verlaufen, sei Analyst Simon Bentlage überzeugt. Sixt begreife die Krise als Chance, dürfte mit Marktanteilsgewinnen eine starke Erholung verzeichnen. So habe der Konzern beispielsweise Konzessionen für zehn US-Flughäfen von insolventen Wettbewerbern erworben. Neun der zehn Niederlassungen hätten den Betrieb bereits aufgenommen und dürften von einer Erholung des Flugverkehrs profitieren, so Bentlage weiter. Insgesamt handle es sich hierbei um ein Marktpotenzial von geschätzt drei Milliarden Euro - so viel wie der gesamte deutsche Markt, rechne der Analyst vor.Die Aktie arbeite an einer Trendfortsetzung, nachdem der Kurs in den letzten Wochen knapp unter der 100-Euro-Marke und einer 60-Prozent-Rally eine Verschnaufpause eingelegt habe. Erweise sich der Ausbruchsversuch als nachhaltig, würde das Rekordhoch von fast 120 Euro verstärkt ins Visier rücken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link