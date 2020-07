Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

63,80 EUR -5,27% (30.07.2020, 16:39)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

63,85 EUR -5,76% (30.07.2020, 16:51)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (30.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Die Autobranche sei stark von der Corona-Krise betroffen. Schwer hätten es auch die Autovermieter, deren Geschäftsmodell stark von Reisenden an Flughäfen abhängig sei. Der US-Anbieter Hertz habe bereits im Mai Insolvenz angemeldet, und Sixt habe die Anleger für das abgelaufene zweite Quartal schon auf Rekordtiefstände bei Umsatz und Ergebnis vorbereitet. Die Hoffnung liege auf der zweiten Jahreshälfte. Genau darauf setzt auch Warburg Research.Konkret hätten die Analysten die Einstufung für Sixt vor den Zahlen (13. August) auf "buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Virusbedingt sei das zweite Quartal für den Autovermieter wohl besonders schwach gewesen, habe es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geheißen. Eine Belebung des Geschäfts werde aber im dritten Jahresviertel erwartet.Die Sixt-Aktie habe allerdings zuletzt wegen aufflammender Corona-Ängste an Boden verloren und notiere aktuell im Bereich von 65 Euro. Auch wenn der Autovermieter ein flexibles Geschäftsmodell habe - eine zweite Corona-Welle wäre mehr als belastend.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link