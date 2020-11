Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (24.11.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sixt-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe."Erholung - Teil 2" hätten die Analysten Mitte August in Bezug auf die Sixt-Aktie getitelt. Ihr Kernargument habe seinerzeit die in Form einer klassischen Flagge vollzogene Verschnaufpause dargestellt. Der Flaggenausbruch - verbunden mit der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 69,25 EUR) - habe sich in diesem Kontext als der erwartete Katalysator erwiesen. Aktuell würden der Sprung über die Hochs von Juni und September bei 84,25/84,40 EUR sowie die Relative Stärke (Levy) und der MACD weiterhin für "grünes" Licht sorgen. Per saldo würden die Analysten deshalb die Fortsetzung des Aufwärtstrends seit März für das wahrscheinlichste Szenario halten. In diesem Zusammenhang notiere das Papier aktuell an einem ultimativen Barrierenbündel. Als solches würden die Analysten den Kreuzwiderstand aus dem Abwärtstrend seit August 2018 (akt. bei 91,19 EUR), dem Haussetrend seit 2015 (akt. bei 92,22 EUR) sowie der Abwärtskurslücke von Ende Februar (obere Gapkante bei 93,85 EUR) definieren. Gelinge der Sprung über diese Hürden, wäre der Frühjahrseinbruch endgültig vergessen und es würden wieder dreistellige Sixt-Notierungen winken.Zur Gewinnsicherung kann der Stopp-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau der oben genannten Hochpunkte bei 84 EUR nachgezogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.11.2020)Börsenplätze Sixt St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:96,95 EUR +4,36% (24.11.2020, 10:15)