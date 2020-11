Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (25.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sixt habe Anfang der Woche wieder eine Jahresprognose veröffentlicht. Der Mobilitätsdienstleister erwarte in dem von der Corona-Pandemie geprägtem Jahr bei einem deutlichen Umsatzeinbruch wie erwartet rote Zahlen. Nun würden sich die Analysten zu Wort melden und den Blick dabei schon wieder nach vorne richten.Sixt erwarte für 2020 einen operativen Konzernumsatz von 1,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,5 Milliarden). Der Vorstand rechne zudem vor Steuern mit einem Verlust von 70 bis 95 Millionen Euro (Vorjahr: 308 Millionen Euro). Im August habe Sixt die bisherige Prognose für 2020 zurückgezogen.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die neue Prognose des Autovermieters für dieses Jahr bewege sich im Rahmen der Markterwartungen und habe insofern nicht überrascht, so Analyst Constantin Hesse.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für die Sixt-Stammaktien nach dem Neubekenntnis zum im August zurückgezogenen Ausblick auf "buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Prognosen des Vermieters von Automobilen deckten sich weitgehend mit den Markterwartungen, so Analystin Sabrina Reeh. Für die Investoren dürfte es vor allem um die Marktanteile in den kommenden Jahren gehen.Die Prognose zeige, wie schwer die Coronakrise Sixt treffe. Doch das Jahr 2020 hätten die Investoren bereits abgehakt. Die Aktie habe sich nachhaltig vom Corona-Crash-Tief im Frühjahr lösen können und sei mit den jüngsten Nachrichten zu den Covid-19-Impfstoffen weiter hochgelaufen. Die 100-Euro-Marke dürfte den Aufschwung aber zunächst ausbremsen.Für mittel- und langfristig orientierte Investoren besteht weiter kein Handlungsbedarf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Mit Material von dpa-AFX